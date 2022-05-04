Iraklı milletvekili, Sincar'daki çatışmalarda iki günde 4 bin sivilin yerinden edildiğini belirtti - Son Dakika
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Iraklı milletvekili, Sincar'daki çatışmalarda iki günde 4 bin sivilin yerinden edildiğini belirtti

04.05.2022 12:43
Iraklı milletvekili, Sincar'daki çatışmalarda iki günde 4 bin sivilin yerinden edildiğini belirtti

Irak Parlamentosu Kürdistan Demokrat Partisi'nden (KDP) Yezidi Milletvekili Viyan Dehil, Musul'un Sincar ilçesinde iki günde 4 binden fazla sivilin yerinden edildiğini açıkladı.

Irak Parlamentosu Kürdistan Demokrat Partisi'nden (KDP) Yezidi Milletvekili Viyan Dehil, Musul'un Sincar ilçesinde iki günde 4 binden fazla sivilin yerinden edildiğini açıkladı.

Dehil, yaptığı açıklamada, Sincar'da terör örgütü PKK'ya bağlı YBŞ (Sincar Savunma Birlikleri) unsurları ile Irak ordusu arasında çıkan çatışmanın sivillerin göçüne yol açtığını kaydetti.

YBŞ unsurlarının, Sincar ilçesindeki belde ve köy yollarını kestiğini belirten Dehil, aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların olduğu 4 binden fazla Ezidi vatandaşın Dohuk vilayetine doğru göç ettiğini aktardı.

Dehil, kötüleşen güvenlik durumundan kaçan sivillerin acil yardım ve insani desteğe ihtiyacı olduğunu belirtti.

Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde, 2 Mayıs'ta terör örgütü PKK'ya bağlı YBŞ unsurları ile Irak ordusu arasında çıkan çatışmada bir Irak askerinin hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.

Irak Savunma Bakanlığı da dün ordu ve polis güçlerinin, çatışmanın ardından Musul'un Sincar ilçesinde durumu kontrol altında tuttuğunu duyurmuştu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi İçişleri Bakanlığı Kriz Masası Koordinatörü Hüseyin Kalari de çıkan çatışmanın ardından dün yaptığı açıklamada, ilçeden yaklaşık 700 ailenin civar kentlere göç ettiğini belirtmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Iraklı milletvekili, Sincar'daki çatışmalarda iki günde 4 bin sivilin yerinden edildiğini belirtti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Iraklı milletvekili, Sincar'daki çatışmalarda iki günde 4 bin sivilin yerinden edildiğini belirtti - Son Dakika
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