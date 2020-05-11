İran basını: İran donanması yanlışlıkla kendi gemisini vurdu - Son Dakika

İran basını: İran donanması yanlışlıkla kendi gemisini vurdu

Tahran, (DHA)- İran Deniz Kuvvetleri, Umman Denizi'nde yapılan deniz tatbikatı sırasında donanmaya ait bir firkateyninin vurulduğu, olayda ölü ve yaralıların olduğu bildirdi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Umman Denizi'nde bulunan Cask Limanı etrafında dün öğlenden sonra donanmaya ait bazı gemiler tarafından gerçekleştirilen edilen tatbikat sırasında, Konarek adlı destek firkateyninin kaza geçirdiği aktarıldı. Açıklamada, olayda en az bir askerin öldüğü, bazı askerlerin de yaralandığı kaydedilirken, ayrıntıların daha sonra açıklanacağı duyuruldu. İran basınında çıkan gayri resmi haberlerde, söz konusu gemi, tatbikat sırasında Cemaran adlı başka bir savaş gemisi tarafından yanlışlıkla atılan füzeyle vuruldu.