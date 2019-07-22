İran, CIA çalışanı olduğunu öne sürdüğü şüphelileri idam cezasına çarptırdı

İran İstihbarat Bakanlığı, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) adına casusluk yaptığını öne sürdüğü 17 kişinin yakalandığını ve bazılarının idam edileceğini duyurdu.

İran İstihbarat Bakanlığı, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) adına casusluk yaptığını öne sürdüğü 17 kişinin yakalandığını ve bazılarının idam edileceğini duyurdu. İran medyası ise bazı şüphelilerin kimlik bilgilerini paylaştı.



İran devlet televizyonu, İstihbarat Bakanlığı tarafından CIA'ya bağlı bir casusluk şebekesinin çökertildiğini duyururken, tutuklanan bazı casusların yeryüzünde fesat işleme suçundan idam cezasına çarptırıldığı belirtildi. İran medyasında, İstihbarat Bakanlığı tarafından tutuklanan şüphelilerden bazılarının kimlik bilgileri ve görüntüleri paylaşıldı. Kimlik bilgileri paylaşılanlar arasında, ABD'nin Harare Büyükelçiliğinde görevli Zaoh landau, Helsinki Büyükelçiliğinde görevli Eric Sanders, Viyana'daki bir uluslararası organizasyonda görevli William H. Wyche, Avusturya'da konsolosluk görevlisi Gregory A. Boylan, ABD vatandaşı Gleen Andrew ve Hindistan Konsolosluğunda görevli Elias t. Gates yer alıyor.



İran tarafından tutuklanan şüphelilerin CIA tarafından İran'ın hassas merkezlerine sızdırıldığı ve ABD ile birlikte diğer yabancı ülkelere bilgi sağladıkları iddia edilmişti.



İran İstihbarat Bakanı Mahmut Alevi konuya ilişkin yaptığı ilk açıklamada, tutuklanan 17 casusun gözaltı işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildiğini duyurmuştu. - TAHRAN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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