İran Cumhurbaşkanı Reisi, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile ikili ilişkileri görüştü - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı Reisi, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile ikili ilişkileri görüştü

04.07.2022 20:38
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile ikili ilişkileri görüştü

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, "ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri" değerlendirdi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, "ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri" değerlendirdi.

İran resmi ajansı İRNA'ya göre, Reisi, resmi temaslarda bulunmak için ülkesini ziyaret eden Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile başkent Tahran'da bir araya geldi.

Reisi görüşmede, İran ile Azerbaycan arasındaki iyi ilişkilerin geliştirilmesinin etkili bölgesel iş birliğine yol açacağını ifade etti.

İki ülke arasında artan diplomatik ilişkilerin çeşitli alanlardaki iş birliğinin gelişmesine katkı sağlayacağını belirten Reisi, Tahran- Bakü ilişkilerinde yeni açılımlar yaratılması gerektiğini vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı, Azerbaycan ile ilişkileri geliştirmenin bir sınırı olmadığına değinerek, "İyi ikili ilişkilerin geliştirilmesi, etkili bölgesel iş birliğine yol açabilir." dedi.

Reisi ayrıca, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Tahran ziyaretiyle iki ülke ilişkilerinde bir sıçrama görmeyi umduğunu kaydetti.

Bölgesel sorunlar dış müdahale olmadan çözülmeli

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ise, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerdeki artışın iş birliği ve ilişkiler üzerindeki olumlu etkisine dikkat çekti.

İki ülkenin ticari ilişkilerine de değinen Bayramov, "İran ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacmi geçen yıl ve bu yılın ilk 5 ayında önemli ölçüde arttı." açıklamasında bulundu.

Bayramov, İran ve Azerbaycan'ın, bölgesel sorunların bölge ülkelerince ve yabancıların müdahalesi olmaksızın çözülmesi gerektiği konusunda hemfikir olduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan, İran, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İran Cumhurbaşkanı Reisi, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile ikili ilişkileri görüştü - Son Dakika
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