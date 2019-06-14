Son Dakika Haberleri: İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD bölgeyi terk etmeli"
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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD bölgeyi terk etmeli"

5 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüşmesinde bölgenin istikrar ve güvenliği için ABD'nin bölgeyi terk etmesi gerektiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani:
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüşmesinde bölgenin istikrar ve güvenliği için ABD'nin bölgeyi terk etmesi gerektiğini söyledi. Şangay İşbirliği Toplantısı'na katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile bir araya geldi. İran ile Afganistan arasında özel bir ekonomi grubunun kurulması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Ruhani, Afganistan ile ilişkileri geliştirmek istediğini ifade etti. Bölgedeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunan Ruhani, bölgedeki istikrar ve güvenliğin korunması için ABD'nin bölgeyi terk etmesi gerektiğini söyledi. Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi'ne Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Pakistan'ın devlet başkanı ve Hindistan'ın başbakanı katıldı. Zirvede Afganistan, Belarus, İran ve Moğolistan liderleri de gözlemci sıfatıyla katıldı.
(Aynur Sena Çabuk/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:30 Kaynak: İHA
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