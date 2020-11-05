İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "İran, Trump döneminde tarihinde hiç görmediği kadar zor günler geçirdi" - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "İran, Trump döneminde tarihinde hiç görmediği kadar zor günler geçirdi"

05.11.2020 12:43
İran Cumhurbaşkanı Ruhani:

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık süresi boyunca İran'ın tarihindeki en zor günlerini geçirdiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık süresi boyunca İran'ın tarihindeki en zor günlerini geçirdiğini söyledi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı Ruhani, Basra Körfezi'nden ülkenin çöl bölgelerine su transferi yapılması için hazırlanan projenin açılış töreninde konuşma yaptı.

Hürmüzgan ve Bender Abbas bölgelerinde kurulan deniz suyu arıtma tesisleriyle bu bölgelerdeki içme suyu teminiyle ilgili sorunların çözüleceğini belirten Ruhani, "Hürmüzgan ve Bender Abbas'taki su arıtma tesislerinin kapasitesi 8 milyon metreküpten 90 milyon metreküpe ulaşıyor." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı uyguladığı yaptırım politikasına işaret eden Ruhani, "Bazıları, yaptırım ve baskılarla İran milletini ve kalkınma planlarını durdurabileceğine körü körüne inandılar. Yaptırımlara ve terörist bir hükümetin baskılarına rağmen bu büyük adımları atmayı başardık." diye konuştu.

Trump yönetiminin görevi boyunca İran'ın tarihinde hiç görmediği kadar zor günler geçirdiğine dikkati çeken Ruhani, "Halkın ve hükümetin üç yıldır çektiği zorlukların İran tarihinde benzeri yoktur. Beyaz Saray'daki o beyefendi korona salgını döneminde dahi yaptırımları ve ekonomik savaşı acımasızca artırdı. Onlar hiçbir insani ilkeye, insan haklarına ve uluslararası kurallara bağlı kalmadı ancak sonunda halkımızın zafer kazanacağına eminim." ifadelerini kullandı.

Ruhani, buna rağmen ABD'deki başkanlık seçimlerinin kendilerini ilgilendirmediğini savunarak şöyle konuştu:

"ABD'deki seçim sonuçları bu gece ya da yarın belli olacak. ABD yönetiminin kimin elinde olacağı önemli değil. İran'ın sabrı ve direnci ile kamuoyu baskısı ve uluslararası hukuk karşısında onların teslim olmaktan başka yolu yoktur."

Biden, İran ile nükleer anlaşmaya geri dönülmesinden yana

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik "azami baskı" politikası nedeniyle ekonomik ve toplumsal açıdan büyük sorunlarla karşılaşan Tahran'ın, ABD'deki seçimlerde Demokrat Parti'nin adayı Biden'ın kazanmasını istediği yorumları yapılıyor.

Biden, seçimleri kazanması halinde Başkan Yardımcısı olduğu dönemde İran ile imzalanan nükleer anlaşmaya geri döneceğini açıklamıştı. Buna karşılık Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başta olmak üzere İranlı yetkililer, ABD'deki seçim sonuçlarının İran için önemli olmadığını savunuyor.

Trump yönetimi, 2018'de İran ile küresel güçler arasında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmiş ve Tahran'a yönelik tek taraflı yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. Ruhani, yaptırımlar nedeniyle ülkesinin 150 milyar dolar zarar gördüğünü açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Hasan Ruhani, Donald Trump, İran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 'İran, Trump döneminde tarihinde hiç görmediği kadar zor günler geçirdi' - Son Dakika


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