İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı:

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ülkenin 1979'daki devrimden bu yana, en zorlu günlerini yaşadığını belirterek, Ukrayna uçağının düşürülmesinin halkta yol açtığı güvensizliğin telafi edilmesi gerektiğini söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, eski cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin ölüm yıl dönümü nedeniyle Tahran'da düzenlenen anma töreninde konuşan Cihangiri, Komutan Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesi ve Ukrayna'ya ait yolcu uçağının füzeyle düşürülmesine işaret ederek, "İran, (1979'daki) devrimden bu yana en zor dönemini yaşıyor. Hiçbir zaman şartlar böyle değildi. Halkın güveninin azaldığı bir dönemdeyiz." dedi.

Cihangiri, "Halkın güven duygusunu onarmak için sorumluluk almalı ve hataları telafi etmeliyiz." diye konuştu.

Uçağın düşürüldüğüne ilişkin ilk bilgilerin İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e iletilmesinin ardından, liderin olayın kamuoyuna duyurulması yönünde talimat verdiğini belirten Cihangiri, "Tüm meseleler doğru bir şekilde halka aktarılmalıdır. Yargı Erki de tüm sorumlulara karşı gerekli adımları atmalı ve sonuçları kamuoyuna açıklamalıdır." ifadelerini kullandı.

Cihangiri, uçağın düşürülmesinin ardından bir kesimin Hamaney ve Silahlı Kuvvetlere verdiği tepkilerin, ülkenin maslahatına uygun olmadığını ifade ederek, "Rehberlik makamı, İran'ın iftiharıdır. Bu makamın zayıflatılması İran için tehlikeli olabilir. Ayetullah Rafsancani de en zorlu şartlarda rehberlik makamını özenle korumuştu. Silahlı Kuvvetler kurumlarının da hiçbir şekilde özellikle de bölgedeki bu karmaşık şartlarda zayıflatılması doğru değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'ya ait yolcu uçağının düşürülmesi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti. Tahran yönetimi, başta uçağın İran ordusu tarafından düşürüldüğü iddialarını reddetmiş ancak olaydan 3 gün sonra İran Genelkurmay Başkanlığı, yolcu uçağının "cruise (seyir) füzesi" olarak algılandığını ve kısa menzilli füze ile "yanlışlıkla" vurulduğunu itiraf etmişti.

Ukrayna uçağında hayatını kaybedenler için Tahran'da düzenlenen anma etkinlikleri, hafta sonunda rejim karşıtı gösterilere dönüşmüştü.