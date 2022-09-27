İranlı Mahsa Emini'nin ölümü Yunanistan'da protesto edildi

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölmesi üzerine başlatılan gösterilere destek için Yunanistan'ın başkenti Atina'da protesto gösterisi düzenlendi.
Yunanistan'da yaşayan İranlıların da aralarında bulunduğu onlarca kişilik grup, İran'ın Atina Büyükelçiliği önünde bir araya geldi.
İran yönetimini protesto eden sloganlar atan gruptakiler, açtıkları dövizlerle Emini'nin ölümüne tepki gösterdi.
Eylemde 1 kişi gözaltına alındı.
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