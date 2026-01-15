İran'da 800 İdam Durduruldu - Son Dakika
Politika

İran'da 800 İdam Durduruldu

15.01.2026 22:18
Beyaz Saray, İran'daki protestolarla ilgili 800 idamın durdurulduğunu ve Trump'ın durumu takip ettiğini açıkladı.

Beyaz Saray, İran'daki protestolar hakkında yaptığı açıklamada, "Dün gerçekleştirilmesi planlanan 800 idam durduruldu. Trump ve ekibi durumu yakından takip ediyor ve tüm seçenekler masada" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında İran ve Venezuela'ya ilişkin açıklamalarda bulundu. Leavitt, Venezuela'daki geçici hükümetin ABD ile son derece işbirliği içinde olduğunu belirterek, "Şu ana kadar Trump'ın tüm taleplerini ve isteklerini yerine getirdiler" dedi.

İran'da protestolara değinen Leavitt, "Dün gerçekleştirilmesi planlanan 800 idam durduruldu. Trump ve ekibi durumu yakından takip ediyor ve tüm seçenekler masada" diye konuştu.

Grönland konusundaki gelişmelere değinen Leavitt, Avrupa ülkelerinin Grönland'a asker göndermesi hakkında, "Grönland'daki Avrupa birliklerinin Trump'ın karar verme sürecini veya Grönland'ı satın alma hedefini etkilediğini düşünmüyorum" dedi.

Muhabiri azarladı

Leavitt, basın toplantısı sırasında ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanları tarafından Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde öldürülen Renee Nicole Good hakkındaki bir soru nedeniyle muhabiri azarladı. ICE'nin eylemleri hakkında soru soran muhabire "Renee Good neden talihsiz ve trajik bir şekilde öldürüldü?" sorusuna yönelten Leavitt, muhabirin "Çünkü bir ICE ajanı pervasızca hareket etti ve onu haksız yere öldürdü" cevabını vermesine sinirlendi. Leavitt, muhabiri, "Sen sol görüşlü, önyargılı bir muhabirsin. Sen solcu bir aktivistsin, muhabir değilsin" diyerek azarladı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Beyaz Saray, Politika, Güvenlik, Medya, İran, Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.