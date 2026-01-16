(ANKARA) – Beyaz Saray, İran yönetiminin protestolara katıldıkları gerekçesiyle haklarında idam kararı bulunan 800 kişiyle ilgili infazları durdurduğunu açıkladı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin İran'a protestocuların idam edilmemesi yönünde uyarıda bulunduğunu belirtti.
Leavitt, "Başkan, dün ve bugün uygulanması planlanan yaklaşık 800 infazın durdurulduğunu anlıyor" ifadesini kullandı.
İran yönetiminin infaz kararlarına ilişkin kamuoyuna resmi bir açıklama yapmadığını kaydeden Leavitt, ABD'nin elindeki bilgiler doğrultusunda idamların ertelendiğini söyledi.
Sözcü Leavitt, ABD yönetiminin süreci yakından izlediğini vurgulayarak, İran'ın protestoculara yönelik tutumunun devam etmesi halinde bunun sonuçları olacağını kaydetti.
Son Dakika › Güncel › İran'da İdamlar Durduruldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?