İran'da, İsrail adına casuslukla suçlanan Avustralyalı akademisyen serbest bırakıldı - Son Dakika

İran'da, İsrail adına casuslukla suçlanan Avustralyalı akademisyen serbest bırakıldı

25.11.2020 19:23
İran'da, İsrail adına casuslukla suçlanan Avustralyalı akademisyen serbest bırakıldı, System.String[]

İran'da İsrail adına casusluk suçlamasıyla 10 yıl hapse mahkum edilen Avustralyalı akademisyen Kylie Moore-Gilbert, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarını delmek suçlamasıyla ülke dışında tutuklu bulunan üç İranlı iş adamının salıverilmesi karşılığında serbest bırakıldı.

İran'da İsrail adına casusluk suçlamasıyla 10 yıl hapse mahkum edilen Avustralyalı akademisyen Kylie Moore-Gilbert, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarını delmek suçlamasıyla ülke dışında tutuklu bulunan üç İranlı iş adamının salıverilmesi karşılığında serbest bırakıldı.

İran devlet televizyonu, tutuklu üç İranlının, hapse mahkum edilen Avustralya- İngiltere vatandaşı akademisyen ile takas edildiğini duyurdu.

Haberde konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

Avustralyalı akademisyen Eylül 2018'de gözaltına alınmıştı

İngiliz medyası, Eylül 2019'da biri akademisyen olmak üzere Avustralya-İngiltere çifte vatandaşlığına sahip iki kadın ve Avustralyalı bir erkeğin, farklı zamanlarda İran'da tutuklanarak Tahran'daki Evin Cezaevi'nde tutulduğunu ve akademisyenin 10 yıl hapse mahkum edildiğini duyurmuştu.

Bunun ardından Avustralya hükümeti de haberi teyit etmiş ancak tutuklu vatandaşlarının isimlerini ve kendilerine isnat edilen suçlamaları açıklamamıştı.

Tutuklu kişilerin seyahat blog yazarı ve sosyal medya fenomeni Mark Firkin ve Jolie King çifti olduğu bilgisi daha sonra medyada yer almıştı. Birkaç gün sonra da akademisyenin Melbourne Üniversitesi'nde Orta Doğu üzerine çalışmalar yapan Kylie Moore-Gilbert olduğu açıklanmıştı. Daha sonra Gilbert'in Eylül 2018'de İran'da gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı.

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, 17 Eylül 2019'da biri casusluk suçlamasıyla olmak üzere 3 Avustralya vatandaşının tutuklandığını ve Gilbert'in vatandaşı olduğu ülke için değil, başka bir ülke adına casusluk faaliyetinde bulunduğunu açıklamıştı. İsmaili, Gilbert'in mahkeme tarafından 10 yıl hapse mahkum edildiğini belirtmişti.

Diğer iki Avustralyalı ise 5 Ekim 2019'da serbest bırakılmıştı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Marisa Payne, 5 Ekim 2019'da konuyla ilgili açıklamasında Gilbert'in durumunu İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüştüğünü ancak durumun "karmaşık" olduğunu belirtmişti. Daha sonra birçok kez İranlı yetkililerle konunun çözümü için görüştüklerini aktaran Payne, "İran hükümeti ile görüşmelerimize devam ediyoruz, mahkum olduğu suçlamaları kabul etmiyoruz ve Avustralya'ya geri gönderilmesini istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Avustralya, Mahkum, İsrail, İran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'da, İsrail adına casuslukla suçlanan Avustralyalı akademisyen serbest bırakıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Lille, Galatasaray'ın gündemindeki Bursasporlu Ali Akman'ı listesine ekledi Bakan Selçuk'tan sevindiren haber! Koronavirüsü yendi F.Bahçeli Samatta, sakatlığı nedenile Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek Kritik toplantı öncesi konuşan Bilim Kurulu üyesi yeni tedbirlerin işaretini verdi: Başarılı olamazsak sıkı tedbirler gelebilir Putin'in "gizli" aşkının kazancı ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakam Demokrat Senatör Van Hollen'dan küstah Türkiye sözleri: Hesap sormayı dört gözle bekliyorum Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronadan korunmak için bilimsel bir çözüm değil, tedbir olabilir Dolmuş sorduğu şahıs "Yaklaşma, korona var" deyince öldüresiye dövdü
Son Dakika: Diego Armando Maradona hayatını kaybetti Son Dakika: Diego Armando Maradona hayatını kaybetti         
19:22
Taksim metrosunda intihar girişimi! İstasyon kapatıldı Taksim metrosunda intihar girişimi! İstasyon kapatıldı         
19:12
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan önemli uyarı: AVM'de yerde yemek, restoranda yemekten daha riskli Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan önemli uyarı: AVM'de yerde yemek, restoranda yemekten daha riskli         
19:05
Karın şişliği şikayetiyle hastaneye gitti, karnından 14 kilogram büyüklüğünde kitle çıktı Karın şişliği şikayetiyle hastaneye gitti, karnından 14 kilogram büyüklüğünde kitle çıktı         
17:51
Brezilya'da katliam gibi kaza: 37 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da katliam gibi kaza: 37 kişi hayatını kaybetti         
17:39
İsrail basınından bomba Trump iddiası: Görev süresi dolmadan İran'ı vurmaya hazırlanıyor İsrail basınından bomba Trump iddiası: Görev süresi dolmadan İran'ı vurmaya hazırlanıyor         
17:27
İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali! Kızı, İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali! Kızı, "Çok yakında büyük sürpriz var" notuyla paylaştı         
17:13
Son Dakika: Benzine 37 kuruş zam Son Dakika: Benzine 37 kuruş zam         
16:20
Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti         
16:00
Denizli'de yol kenarında çok sayıda tabut ve koruyucu kıyafet bulundu, vatandaşı korona korkusu sardı Denizli'de yol kenarında çok sayıda tabut ve koruyucu kıyafet bulundu, vatandaşı korona korkusu sardı         
15:35
Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların neden yükseldiğini anlattı Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların neden yükseldiğini anlattı         
15:20
Türk ustanın ürettiği gümüş maskeler 1500 liradan, altın maskeler ise 20 bin liradan satılıyor Türk ustanın ürettiği gümüş maskeler 1500 liradan, altın maskeler ise 20 bin liradan satılıyor         
15:07
Ekvador'da koronavirüsten ölenler kimlik tespiti için mezardan çıkarılıyor Ekvador'da koronavirüsten ölenler kimlik tespiti için mezardan çıkarılıyor         
14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin         
14:07
Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz         
13:44
İkisi de aynı anda görülebilir! İşte koronavirüsü gripten ayıran en önemli özellik İkisi de aynı anda görülebilir! İşte koronavirüsü gripten ayıran en önemli özellik         
12:41
1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek 1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek         
10:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 19:37:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'da, İsrail adına casuslukla suçlanan Avustralyalı akademisyen serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei