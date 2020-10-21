İran'da kapasitesi dolan Kovid-19 hastanelerindeki sağlık çalışanları salgına karşı zorlu mücadele veriyor - Son Dakika

İran'da kapasitesi dolan Kovid-19 hastanelerindeki sağlık çalışanları salgına karşı zorlu mücadele veriyor

21.10.2020 10:59
İran'da kapasitesi dolan Kovid-19 hastanelerindeki sağlık çalışanları salgına karşı zorlu mücadele veriyor, System.String[]

İran'da sağlık çalışanları, ekim ayında tırmanışa geçen yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı zorlu bir mücadele verirken hastanelerin kapasiteleri tamamen doldu.

İran'da sağlık çalışanları, ekim ayında tırmanışa geçen yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı zorlu bir mücadele verirken hastanelerin kapasiteleri tamamen doldu.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, 22 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ülkede 164 sağlık çalışanının Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etmişti. O günden bu yana birçok sağlık çalışanı daha virüse yakalandı ve yaşamını yitirdi.

İran'da, özellikle de başkent Tahran'da Kovid-19 hastalarına tahsis edilen hastanelerde kapasite tamamen doldu, bu yüzden yeni teşhis konulan hastalar evlerinde tedavi ediliyor.

AA ekibi, Tahran'daki Hazreti Resul-i Ekrem Hastanesi'nde tedavi gören Kovid-19 hastalarını ve onların iyileşmesi için büyük çaba gösteren sağlık çalışanlarını görüntüledi.

Kovid-19'un kendilerine bulaşmasını önlemek için titizlikle hareket eden hastane personeli, tulum, önlük, maske ve siperlikle koruyucu tedbirleri alıyor.

Salgına karşı verdikleri zorlu mücadeleyi AA muhabirine anlatan sağlık çalışanları, halka sağlık kurallarına daha fazla uymaları ve seyahatten kaçınmaları çağrısında bulundu.

"Sağlık çalışanları olarak çok yorulduk"

Hastanede başhemşire olarak çalışan Leyla Behmeni, salgının başında insanların Kovid-19'dan korktuğunu ancak daha sonra iyileşenlerin olduğunu gördükçe halkın rehavete kapıldığını belirtti.

Behmeni, "Halkımız dikkat etmelidir, korona zayıfladı zannına kapılmasınlar. Maske kullansınlar, sağlık kurallarına riayet etsinler, misafirliğe gitmesinler. O zaman bir şey olmaz." dedi.

Halihazırda çalışma şartlarının çok ağırlaştığını ve acil serviste test yaptıranların birçoğunu yatırmak zorunda kaldıklarını aktaran Behmeni, şunları söyledi:

"İran'da 10 aydır bu hastalıkla mücadele ediyoruz. Sağlık çalışanları olarak çok yorulduk. Eğer kurallara uyarsak bu hastalıkla mücadele edebiliriz. İnsanlar sağlık protokollerine uyarsa bize de yardımcı olur."

Hastaları ilaçla ve solunum cihazlarına bağlayarak tedavi etmeye çalıştıklarını dile getiren Behmeni, "Hastanedeki her bölümde 31 kişi kalıyor ve toplamda 140'a yakın Kovid-19 hastası tedavi ediliyor. Hiç boş yatak kalmıyor, iyileşenlerin yerine hemen yeni hastalar geliyor. Gerçek rakamlar Sağlık Bakanlığının açıkladığı sayılardan çok daha fazla." diye konuştu.

"Çok zor şartlarda salgınla mücadele ediyoruz"

Kovid-19 bölümünde başhemşire olarak çalışan Ferzineh Davudi de Kovid-19 belirtisi olan hastalara önce acil servisteki bölümde test yaptıklarını, ardından durumu ciddi olanları tedavi altına aldıklarını ifade etti.

Çalıştığı bölümde durumu ağır olan Kovid-19 hastalarının bulunduğunu aktaran Davudi, burada hastaları solunum cihazları ve ilaçlarla tedavi etmeye çalıştıklarını, ancak yoğun bakım ünitesindekilerin iyileşmesinin çok zor olduğunu anlattı.

Hastaneye normal hastaların kabul edilmediğini, sadece Kovid-19 hastalarına baktıklarını söyleyen Davudi, son günlerde hem vaka sayılarının hem de can kayıplarının çok yüksek olduğuna dikkati çekti.

Davudi, "Çok zor şartlarda salgınla mücadele ediyoruz. Koruyucu kıyafetler içinde saatlerce durmak zorunda kalıyoruz. İnsanlarımız evden çıkarken 1 saat maske takmaya tahammül edemiyor, biz akşama kadar tulum, maske ve eldivenlerle kalıyoruz. Biz nasıl tahammül edelim." ifadelerini kullandı.

Halka tedbirlere ve sağlık kurallarına ciddiyetle uymaları çağrısında bulunan İranlı başhemşire, şöyle devam etti:

"Hastalığın bu dereceye varmaması gerekiyordu. Son günlerde ölü ve vaka sayısı gittikçe artıyor. Birçok çalışma arkadaşımız da salgına yakalandı ve şimdi tedavi altındalar. Hayatını kaybedenler oldu. Hemşire ve doktor arkadaşlarımızdan salgına yakalanlar çok oldu."

Kovid-19 hastalarını tedavi ederken virüse yakalandı

Hastanede çalışırken koronaya yakalanan sağlık çalışanlarından Sümeyye İsfahani ise 8 gündür tedavi gördüğünü ve cuma gününe kadar taburcu edilmeyi beklediğini söyledi.

Ailesinden sadece kendisinin salgına yakalandığını ve ilk 3-4 günün çok ağır geçtiğini dile getiren İsfahanı, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Bir gece soğuk aldığımı ve grip olduğumu düşündüm. Titriyordum, vücudum ve başım ağrıyordu. Evde birkaç gün dinlendim ve ilaç aldıktan sonra uyudum. Uyanınca ağrı ve sızıda hiçbir farklılık olmadığını gördüm. Soğuk algınlığında kullanılan ilaçlar cevap vermeyince bunun korona olabileceğini düşündüm, test verdim. Pozitif çıkınca da hemen tedavi altına aldılar. Aslında test yapmadan da bendeki belirtilerin tamamının korona olduğu belliydi."

Kovid-19'a yakalanan hastaların vücut ağrılarının tahammül edilemez derecede olduğunu, göğüs kafeslerinin sıkıştığını, nefes alamaz hale geldiklerini ve evde kullanılan hiçbir ilacın fayda etmediğini aktaran İsfahani, hastaneden taburcu edildikten sonraki süreçle ilgili de şunları söyledi:

"Evde de tek başıma bir odada karantinada kalacağım. Bir kızım var ancak o evde olmayacak, sadece eşim yardımcı olmak için kalacak, ancak o da ayrı odada kalacak."

Hastane, Tahran, Ekim, İran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'da kapasitesi dolan Kovid-19 hastanelerindeki sağlık çalışanları salgına karşı zorlu mücadele veriyor - Son Dakika

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