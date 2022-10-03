İran üniversitelerinde protesto gösterileri devam ediyor - Son Dakika
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İran üniversitelerinde protesto gösterileri devam ediyor

03.10.2022 17:40
İran üniversitelerinde protesto gösterileri devam ediyor

İran'da, Mahsa Emini'nin ölümü sonrası başlayan gösterilerin 17. gününde, ülkenin birçok üniversitesinde protestolar bugün de devam etti.

İran'da, Mahsa Emini'nin ölümü sonrası başlayan gösterilerin 17. gününde, ülkenin birçok üniversitesinde protestolar bugün de devam etti.

İslami Kuruluşlar Öğrenci Birliği'nin Telegram hesabından yayımladığı görüntülere göre, Tebriz, Emir Kebir, İsfahan Teknoloji, Terbiyet Müderis, Bircend, Urumiye, Allame Tabatabai, Bender Abbas Sağlık Bilimleri ve Zehra Üniversitesi gibi birçok üniversitede öğrenciler çeşitli gösteriler düzenledi.

Bazı üniversitelerde oturma eylemi yapılırken bazısında dersler boykot edildi, kimi üniversitelerde ise sloganlar eşliğinde yürüyüş yapıldı.

Öğrenciler yönetim karşıtı sloganlar atarak gözaltına alınanların bir an önce serbest bırakılmasını istedi.

Görüntülerde kimi üniversitelerde öğrencilerin eylemine öğretim üyelerinin de destek vererek, gözaltına alınan öğrencilerin serbest bırakılmasını talep ettiği görüldü.

Sosyal medyaya yansıyan haberlerde de Elburz eyaletinin Kerec kentinde liseli öğrenciler de sloganlar atarak, kısa süreli yürüyüş gerçekleştirdiği belirtildi.

Tahran'da 13 Eylül'de 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan gösteriler, görece sakin geçen iki günün ardından 1 Ekim Cumartesi günü üniversitelerin açılmasıyla yeniden alevlenmişti. Tahran başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde üniversitelerde gösteriler düzenlenmişti.

Bu kapsamda başkent Tahran başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde, üniversitelerde gösteriler düzenlenmiş aynı hareketlilik sokaklara da yansımıştı.

Tahran'daki Şerif Teknoloji Üniversitesi'nde dün göstericiler ile kolluk kuvvetleri arasında arbede yaşanmış, birçok göstericinin gözaltına alındığı ve yaralıların olabileceği ifade edilmişti.

YORUMLAR
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Tahran'daki Şerif Teknoloji Üniversitesi gösteriler nedeniyle dersleri sanal ortama taşıdı Tahran'daki Şerif Teknoloji Üniversitesi gösteriler nedeniyle dersleri sanal ortama taşıdı İran'da protestolar 16. gününde devam etti İran'da protestolar 16. gününde devam etti
Kaynak: AA

Mahsa Emini, Telegram, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran üniversitelerinde protesto gösterileri devam ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İran üniversitelerinde protesto gösterileri devam ediyor - Son Dakika
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