İran'da reformist derginin editörüne verilen 3 yıl hapis cezası onandı - Son Dakika

İran'da temyiz mahkemesi, reformistlere yakınlığıyla bilinen İran-i Ferda Dergisi Editörü Keyvan Samimi (71) hakkında 3 yıl hapis cezasını onadı.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı'na (HRANA) göre, Tahran Devrim Mahkemesi, "yasa dışı toplantıya katılma ve ülke güvenliği aleyhine faaliyetlerde bulunma" suçlamasıyla yargılanan Samimi hakkında 3 yıl hapis cezası kesinleşti.

Devrim Mahkemesi İranlı aktivist hakkında nisan ayında 6 yıl hapis cezası vermiş, Samimi, kararı temyize götürmüştü.

Başkent Tahran'da geçen yıl 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla İran Meclisi önünde onlarca kişinin katılımıyla gösteri düzenlenmişti. Aralarında İran-i Ferda Dergisi Editörü Samimi'nin bulunduğu 20 gösterici güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmış, daha sonra Samimi, 17 Haziran'da şartlı tahliyeyle serbest bırakılmıştı.