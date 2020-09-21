İran'da vak'a sayısı 3 binin üzerinde - Son Dakika

İran'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 3 bin 341 yeni vak'a tespit edildi. Ülkede 4 Haziran'dan bu yana en yüksek vak'a sayısı kayda geçti.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte 3 bin 341 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını belirten Lari, 177 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Lari, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vak'a sayısının 425 bin 481'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 24 bin 478'e ulaştığını açıkladı.

Sözcü Lari ayrıca, Tahran, İsfahan, Kum, Doğu Azerbaycan, Güney Horasan, Semnan, Gazvin, Loristan, Erdebil, Huzistan, Kirmanşah, Gilan, Buşehr, Zencan,İlam, Rezevi Horasan, Mazenderan, Elburz, Batı Azerbaycan, Merkezi, Kirman, Kuzey Horasan, Hamedan ve Yezd eyaletlerinin kırmızı bölgeler olduğunu belirtti.

İran'da günlük tespit edilen Covid-19 vak'a sayısında artış yaşanıyor. Ülkede 4 Haziran'da kayda geçen 3 bin 574 vak'anın ardından bu yana en yüksek sayısı kayda geçti.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)