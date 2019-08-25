Son Dakika Haberleri: İran'da yolsuzlukla mücadele
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İran'da yolsuzlukla mücadele

12 dakika önce

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, yolsuzlukla mücadelenin şeffaflık ve basın özgürlüğü ile mümkün olduğunu belirterek gizli faaliyetlerin fesadın artmasına neden olduğunu söyledi.

İran'da yolsuzlukla mücadele, System.String[]

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, yolsuzlukla mücadelenin şeffaflık ve basın özgürlüğü ile mümkün olduğunu belirterek gizli faaliyetlerin fesadın artmasına neden olduğunu söyledi.

Cihangiri'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, başkent Tahran'da İşçi Evi Teşkilatı yetkilileri ile bir araya gelen İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, ülkedeki yolsuzlukla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tüm işlerin şeffaf olması ve kamuoyu ile basının gözetimi altında bulunması halinde kimsenin istismara ve usulsüzlüğe cüret edemeyeceğini dile getiren Cihangiri, "Yolsuzlukla mücadelenin yolu; şeffaflık, kamu denetimi ve basın özgürlüğüdür. Çünkü gizli faaliyetler toplumda fesadın artmasına neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Yolsuzluğun yaygınlaşmasının ekonomik ve siyasi yapıyı tehlikeli bir hale getireceğine dikkati çeken Cihangiri, şunları kaydetti:

"İran'da yolsuzlukla mücadele geniş çaplı ve adil bir şekilde yürütülmelidir. Bir kesimi hedef almak ve yolsuzluk yapanlar arasında ayrımcılık yapmak bu kötü olguya karşı yürütülen mücadelede büyük bir problemdir."

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Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 12:12 Kaynak: AA
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