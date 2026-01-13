İran'daki Gösterilerde 2 Bin Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

İran'daki Gösterilerde 2 Bin Ölü

13.01.2026 14:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'daki hükümet karşıtı gösterilerde 2 bin kişi hayatını kaybetti, BM şiddeti kınadı.

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan İranlı bir yetkili, şiddet olaylarının yaşandığı hükümet karşıtı gösterilerde 2 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

İran'da 28 Aralık'ta hayat pahalılığına tepki olarak başladıktan sonra kısa sürede hükümet karşıtı protestolara ve şiddet olaylarına dönüşen gösteriler sürüyor. İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan ve adı açıklanmayan İranlı bir yetkili, ülkedeki gösterilerde güvenlik görevlileri de dahil olmak üzere 2 bin kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. İranlı yetkili, hem protestocuların hem de güvenlik personelinin ölümlerinin arkasında "teröristlerin" olduğunu söyledi.

"Bu korkunç şiddet döngüsü devam edemez"

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk ise yaptığı yazılı açıklamada, İran genelinde güvenlik güçlerinin protestoculara yönelik artan şiddetinden dehşete düştüğünü, yüzlerce kişinin öldürüldüğü ve binlerce kişinin gözaltına alındığı yönünde haberler geldiğini ifade etti. Türk, İranlı yetkilileri barışçıl protestoculara yönelik her türlü şiddet ve baskıyı derhal durdurmaya ve internet, telekomünikasyon hizmetlerine tam erişimi yeniden sağlamaya çağırdı. Türk ayrıca, ciddi ihlallerden sorumlu olanların hesap vermesi gerektiğini vurgulayarak, "Barışçıl göstericilerin öldürülmesi durdurulmalı. Protestocuların 'terörist' olarak damgalanıp onlara karşı şiddet uygulanması kabul edilemez. En son 2022'de gördüğümüz gibi İran nüfusunun geniş kesimleri, ülkelerinin yönetiminde temel değişiklikler talep ederek sokaklara döküldü. Yetkililerin tepkisi, bir kez daha meşru değişim taleplerini bastırmak için acımasız güç kullanmak oldu. Bu korkunç şiddet döngüsü devam edemez. İran halkı ve onların adalet, eşitlik ve hakkaniyet talepleri duyulmalıdır" ifadelerini kullandı.

ABD merkezli sivil toplum örgütü İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRA), İran'da 28 Aralık'tan bu yana devam eden protestolarda en az 646 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtmişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Güvenlik, Hükümet, 3-sayfa, İran, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa İran'daki Gösterilerde 2 Bin Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir
Trump’tan NATO’ya rest: Sizi ben kurtardım Trump'tan NATO'ya rest: Sizi ben kurtardım
Şanlıurfa’da sopayla darba 4 tutuklama Şanlıurfa'da sopayla darba 4 tutuklama
Silivri’de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada Silivri'de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada
Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı
İsmi birçok takımla anılıyordu Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı İsmi birçok takımla anılıyordu! Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı

15:14
Galatasaray transferde bombayı patlattı Yıldız isim geliyor
Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor
15:14
Bahçeli’nin o sözünü hatırlatan Özgür Özel’den emekliler için tarihi çağrı
Bahçeli'nin o sözünü hatırlatan Özgür Özel'den emekliler için tarihi çağrı
14:21
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
14:14
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’ndan ilk görüntü
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'ndan ilk görüntü
13:52
Yeni operasyon an meselesi Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
13:37
Adliyede kan aktı Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 15:28:10. #7.11#
SON DAKİKA: İran'daki Gösterilerde 2 Bin Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.