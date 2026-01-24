İran'daki Protestolarda Ölü Sayısı 5 Bin 137 - Son Dakika
24.01.2026 14:29
İran'da protestolar nedeniyle 5,137 kişi hayatını kaybetti, 7,402 kişi yaralandı.

İRAN'daki protestolarda yaşamını yitirenlerin sayısının 5 bin 137'ye ulaştığı bildirildi.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ülke genelinde ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolarda 5 bin 137 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, 31 eyaletteki 194 şehre yayılan 640 protesto gösterisinde, 7 bin 402 kişinin yaralandığı ve 27 bin 797 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Güvenlik, Ekonomi, Dünya, İran, Son Dakika

