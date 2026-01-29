İran'dan AB'ye Sert Tepki - Son Dakika
İran'dan AB'ye Sert Tepki

29.01.2026 19:44
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, AB'nin Devrim Muhafızları'nı 'terör örgütü' ilan etmesini eleştirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Avrupa Birliği'nin (AB) İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu "terör örgütü" ilan etmesine tepki göstererek, "Avrupa yangını körüklemekle meşgul. ABD'nin emriyle 'snapback' politikasını izledikten sonra, şimdi de ulusal ordumuzu sözde 'terör örgütü' olarak tanımlayarak bir başka büyük stratejik hata yapıyor" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Avrupa Birliği'nin (AB) İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu "terör örgütü" ilan etmesine tepki gösterdi. Arakçi, İran-ABD arasında Orta Doğu'daki gerilime değinerek, "Şu anda birçok ülke bölgemizde topyekun bir savaşın patlak vermesini önlemeye çalışıyor. Bunların hiçbiri Avrupa ülkesi değil" dedi.

AB'nin İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu "terör örgütü" ilan etmesini stratejik hata olarak nitelendiren Arakçi, "Avrupa ise yangını körüklemekle meşgul. ABD'nin emriyle 'snapback' politikasını izledikten sonra, şimdi de ulusal ordumuzu sözde 'terör örgütü' olarak tanımlayarak bir başka büyük stratejik hata yapıyor" dedi.

Avrupa'yı İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptığı soykırım sırasında harekete geçmedi için ikiyüzlü olarak nitelendiren Arakçi, "İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşılık hiçbir şey yapmayıp İran'da 'insan haklarını savunmak' için acele etmesi gibi apaçık ikiyüzlülüğü bir kenara bırakırsak, Avrupa'nın bu halkla ilişkiler gösterisi esasen ciddi bir gerileme içinde olan bir aktör olduğunu gizlemeyi amaçlıyor. Dahası, bölgemizde topyekun bir savaşın kıtayı büyük ölçüde etkileyeceği kesin olduğundan, enerji fiyatlarındaki artışın zincirleme etkileri de dahil olmak üzere AB'nin mevcut tutumu kendi çıkarlarına son derece zarar vermektedir. Avrupalılar, hükümetlerinin sunduklarından daha iyisini hak ediyorlar" dedi. - TAHRAN

