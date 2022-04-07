İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Macar mevkidaşı ile telefonda görüştü - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Macar mevkidaşı ile telefonda görüştü

07.04.2022 00:51
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Macar mevkidaşı ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran ile ABD arasında, AB Başmüzakerecisi aracılığıyla değerlendirilen bazı önemli meseleler olduğuna dikkat çekti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran ile ABD arasında, AB Başmüzakerecisi aracılığıyla değerlendirilen bazı önemli meseleler olduğuna dikkat çekti.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile telefon görüşmesi yaptı.

Açıklamada iki bakanın görüşmede, Viyana'daki nükleer görüşmeler ve Ukrayna krizini değerlendirdiği bildirildi.

Viyana görüşmelerinde İran'ın girişimleriyle önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirten Abdullahiyan, İran ile ABD arasında, AB Başmüzakerecisi (Enrique Mora) aracılığıyla değerlendirilen bazı önemli meseleler olduğunu ifade etti.

Abdullahiyan, ABD tarafının gerçekçi olması durumunda "İran'ın iyi ve kalıcı bir anlaşmaya varma konusundaki ciddiyetini" vurguladı.

İktidardaki Fidesz partisini Macaristan parlamento seçimlerindeki zaferinden dolayı tebrik eden Abdullahiyan, İran'ın Macaristan ile ilişkilerini ilerletmeye ve "İkinci Karma Ekonomik Komisyonu" anlaşmalarını uygulamaya hazır olduğunu belirtti.

Abdullahiyan, ayrıca Macar mevkidaşına Ukrayna'da yaşayan İranlıların Macaristan üzerinden tahliyesini kolaylaştırmak için gösterdiği çabadan dolayı teşekkür etti.

Ukrayna'daki krize değinen Abdullahiyan, savaşı ve yaptırımları reddederken, İran İslam Cumhuriyeti'nin Ukrayna'da siyasi bir çözüme odaklanmak istediğini söyledi.

Szijjarto da İranlı mevkidaşını Macaristan'a davet ederek, Macar hükümetinin dış politikası çerçevesinde İran İslam Cumhuriyeti ile ikili iş birliğini geliştirmeye kararlı olduğunu belirtti.

Szijjarto, iki ülke arasında yapılan anlaşmaların uygulaması gerektiğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Macar mevkidaşı ile telefonda görüştü - Son Dakika


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