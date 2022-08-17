İranlı mahkumların ABD'nin gerçek dışı iddialarıyla tutuklandığını öne süren Kenani, "ABD adalet sisteminin kurbanı olan İranlı tutuklular bir an önce serbest bırakılmalı ve ailelerine dönebilmelidir." ifadelerini kullandı.

Kenani, "İran, nükleer anlaşmadan bağımsız olarak çeşitli kanallar aracılığıyla ABD tarafına mahkumlar sorunuyla ilgilenmeye hazır olduğunu defalarca ilan etti." dedi.

İran, ABD'nin 'gerçekçi ve esnek' olması halinde nükleer anlaşmanın mümkün olduğunu açıkladı

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › İran: ABD ile mahkum takasına hazırız - Son Dakika

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