İran'ın Türkiye sınırında 5,6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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İran'ın Türkiye sınırında 5,6 büyüklüğünde deprem

05.10.2022 03:56
İran'ın Türkiye sınırında 5,6 büyüklüğünde deprem

İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.21'de, merkez üssü Hoy kenti olan 5,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, sosyal medya üzerinden, sarsıntının Van ve Hakkari'den de hissedildiği bildirildi.

Depremin merkez üssünün, Van'ın Başkale ilçesine yaklaşık 62 kilometre mesafede olduğu tespit edildi.

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Başkentte AFAD koordinasyonunda 'Deprem Anı Tahliye ve Toplanma Alanı Uygulaması' yapıldı Başkentte AFAD koordinasyonunda 'Deprem Anı Tahliye ve Toplanma Alanı Uygulaması' yapıldı Ardahan'da depremzedeler için konteyner kurulumu başladı Ardahan'da depremzedeler için konteyner kurulumu başladı
Kaynak: AA

Azerbaycan, Deprem, AFAD, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'ın Türkiye sınırında 5,6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'ın Türkiye sınırında 5,6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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