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İran'ın eski şahlarının kullandığı servet değerindeki araçlar müzede bir araya getirildi - Son Dakika

İran'ın eski şahlarının kullandığı servet değerindeki araçlar müzede bir araya getirildi

10.11.2021 11:02
İran'ın eski şahlarının kullandığı servet değerindeki araçlar müzede bir araya getirildi

İran'ın başkenti Tahran'da açılan Tarihi Otomobiller Müzesi'nde Rıza Şah ve Nasiruddin Şah gibi eski devlet başkanlarının kullandığı asırlık araçlar sergileniyor.

İran'ın başkenti Tahran'da açılan Tarihi Otomobiller Müzesi'nde Rıza Şah ve Nasiruddin Şah gibi eski devlet başkanlarının kullandığı asırlık araçlar sergileniyor.

Mercedes, Cadillac, Rolls Royce, Porsche, Ferrari, Maserati, Lamborghini, Chrysler gibi dünyaca ünlü otomobil markalarının tek ya da sınırlı sayıda üretilen örneklerini Tahran'da iki hafta önce açılan müzede görmek mümkün.

İran'da 1848-1896 yıllarında hüküm süren Kaçar Hanedanı Nasiruddin Şah'a ait Nasiri Faytonu olarak bilinen atlı araba ve 1909-1925 yıllarında ülkeyi yöneten Ahmed Şah Kaçar'a ait 1922 üretimi Panther-Laser otomobil de müzede ziyaretçileri bekliyor.

Pehlevi Hanedanlığının kurucusu Rıza Şah ve Muhammed Rıza Şah Pehlevi'nin eşleri Ferah ve Süreyya ile oğlu Rıza Pehlevi'ye ait araçlar da müzedeki gözde otomobiller arasında yer alıyor.

Müzedeki araçların bazıları dünyada tek

Rıza Şah'a ait ABD yapımı Pierce-Arrow A Model aracın o dönem ülke bütçesinin 8'de birine denk gelen bir tutar ödenerek alındığı belirtiliyor. Otomobil, altın süslemeleriyle dikkati çekiyor.

Muhammed Rıza Şah Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi'ye ait olduğu belirtilen MPV Tahran aracı, dünyada sadece bir tane üretilmiş. Mercedes, Porsche ve Volkswagen firmalarının ortak üretimi aracın 2 ayrı fren sistemi ve gümüş ile altından olmak üzere 2 anahtarı var. Gümüş anahtarla çalıştırıldığında sadece 2 vitesi devreye giriyor ve sadece 30 kilometre hızla gidiyor. Altın anahtarla çalıştırıldığında ise 4 vites de açılıyor ve 170 kilometre sürat yapabiliyor.

İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin ikinci eşi Süreyya İsfendiyari Bahtiyari için de Chrysler 300 modelinden özel bir tasarım yapılmış ve süslemeleri altından işlenmiş.

Kullanıldıkları dönemde servet değerinde olan ve günümüzde paha biçilemeyen müzedeki araçların çoğu ya devlet başkanlarına ya da yakınlarına ait.

Dünyada sadece 4 adet üretildiği belirtilen Rolls Royce Phantom-4 model otomobilden biri de müzede yer alıyor.

Müzede tarihi 55 otomobil, 4 motosiklet ve 2 saltanat faytonu var

Müze Müdürü Muhammed Faal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel tasarıma sahip olan ve sınırlı sayıda üretilen Mercedes Benz 600 modellerinin 4 tanesinin müzede yer aldığını söyledi.

Müzede 4 sergi salonu bulunduğunu aktaran Faal, 55 otomobil, 4 motosiklet ve 2 saltanat faytonu olmak üzere toplam 61 tarihi aracın burada sergilendiğini ifade etti.

Nasiruddin Şah'a ait saltanat faytonunun önemli bir devrin izlerini taşıdığına işaret eden Faal, şunları anlattı:

"Nasiruddin Şah, 1896'da Tahran'da suikasta uğradığında müzede yer alan faytona bindiriliyor, Gülistan Sarayı'na götürülüyor ve kısa süre sonra hayatını kaybediyor. Nasiruddin Şah ömrünün son demlerini bu faytonda geçiriyor. Pehlevi Hanedanlığı döneminde Şah Rıza ve Muhammed Rıza Pehlevi de bu faytonu kullandı."

Rolls-Royce Silver Ghost modeli aracın Ahmed Şah Kaçar'a ait olduğunu ve 1922'de üretildiğini aktaran Faal, "Ahmed Şah'a ait araç 6 silindir özelliğinde sahip ve Pehlevi Hanedanlığı döneminde de kullanıldı. Bu aracın tarihine İran'da 3 ayrı yönetim sığdı. Buradaki en eski araçtır." diye konuştu.

Faal, Rıza Şah'a ait ABD yapımı Pierce-Arrow A Model aracın o tarihlerde New York Times'ta haber olduğunu ve ABD'nin sattığı en pahalı otomobil olarak kayıtlara geçtiği bilgisini paylaştı.

Amelia Hamlin, Tragger, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'ın eski şahlarının kullandığı servet değerindeki araçlar müzede bir araya getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'ın eski şahlarının kullandığı servet değerindeki araçlar müzede bir araya getirildi - Son Dakika
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