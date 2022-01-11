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İran'ın Ukrayna uçağını düşürmesinin 2. yılında kurbanlar Londra'da anıldı - Son Dakika

İran'ın Ukrayna uçağını düşürmesinin 2. yılında kurbanlar Londra'da anıldı

11.01.2022 16:16

İngiltere'nin başkenti Londra'da, İran'ın, Ukrayna'nın uçağını düşürmesinin 2'nci yılında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, İran'ın, Ukrayna'nın uçağını düşürmesinin 2'nci yılında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

İran'ın 2020'de başkent Tahran'da düşürdüğü Ukrayna Havayollarına ait uçakta hayatını kaybeden 176 yolcunun yakınlarıyla dayanışma amacıyla, Başbakanlık Konutu 10 Numara önünde gösteri ve anma töreni yapıldı.

Törene katılan çoğunluğu İranlı göstericiler, kazada hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını taşıyarak suçluların bir an önce yargılanması ve adalet talebinde bulundu.

"Adalet istiyoruz"

Gösteriye katılan Rana, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yaşında siyasi nedenlerle ailesiyle İran'dan kaçmak zorunda kaldıklarını belirterek, kendisi ve ailesinin İran rejimi kurbanlarıyla daima dayanışma sergilediğini anlattı.

Rana, "Bugün İran rejimi tarafından kasten düşürülen Ukrayna Havayollarına ait uçaktaki tüm bu kurbanlar için adalet talebiyle toplandık." ifadesini kullandı.

Uçağın düşürülmesinden sorumlu olanların adalet önüne çıkarılması çağrısında bulunan Rana, "(İran'da rejim karşıtı İran Direnişi Ulusal Konseyi Başkanı Meryem) Rajavi'nin dediği gibi, İran rejimi, son kırk 40 yıldır ülkede işlenen tüm insanlığa karşı suçların failleri. Bu yüzden onların adalete teslim edilmesini talep ediyoruz." dedi.

Ukrayna uçağının düşürülmesi

"Boeing 737" tipi yolcu uçağı, 8 Ocak 2020 sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düştü ve uçaktaki İran, Kanada, İngiltere, Ukrayna, İsveç, Hollanda ve Afganistan vatandaşı 176 kişiden kurtulan olmadı.

İranlı yetkililer, önce uçağın "teknik arıza" nedeniyle düştüğünü belirterek vurulduğu iddialarını kabul etmemiş olsa da İran Genelkurmay Başkanlığı uçağın "yanlışlıkla" füze isabet etmesi sonucu düştüğünü itiraf etmişti.

İran'ın Ukrayna uçağını düşürmesinin 2. yılında kurbanlar Londra'da anıldı
İran'ın Ukrayna uçağını düşürmesinin 2. yılında kurbanlar Londra'da anıldı
İran'ın Ukrayna uçağını düşürmesinin 2. yılında kurbanlar Londra'da anıldı
İran'ın Ukrayna uçağını düşürmesinin 2. yılında kurbanlar Londra'da anıldı

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Ukrayna, England, Londra, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'ın Ukrayna uçağını düşürmesinin 2. yılında kurbanlar Londra'da anıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'ın Ukrayna uçağını düşürmesinin 2. yılında kurbanlar Londra'da anıldı - Son Dakika
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