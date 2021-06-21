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İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi: "Dış politikamız nükleer anlaşmaya bağlı olmayacak"Reisi: "ABD Başkanı ile görüşmeyeceğim"Reisi: "Siyonist rejim,... - Son Dakika

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi: "Dış politikamız nükleer anlaşmaya bağlı olmayacak"Reisi: "ABD Başkanı ile görüşmeyeceğim"Reisi: "Siyonist rejim,...

21.06.2021 15:24

- İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi: "Dış politikamız nükleer anlaşmaya bağlı olmayacak" Reisi: "ABD Başkanı ile görüşmeyeceğim" Reisi: "Siyonist rejim, Filistin halkından ve Filistin direnişinden korkmalıdır" İran'da 13.

- İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi: "Dış politikamız nükleer anlaşmaya bağlı olmayacak"

Reisi: "ABD Başkanı ile görüşmeyeceğim"

Reisi: "Siyonist rejim, Filistin halkından ve Filistin direnişinden korkmalıdır"

TAHRAN - İran'da 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan İbrahim Reisi, düzenlediği ilk basın toplantısında ABD'nin nükleer anlaşmayı ihlal eden taraf olduğunu ve ekonomide nükleer anlaşmaya bağlı hareket etmeyeceklerini belirterek, "Bizim dış politikamız nükleer anlaşma ile başlamamış ve nükleer anlaşma ile de sınırlı değildir" dedi.

İran'ın 13. dönem Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi, başkent Tahran'da yerli ve yabancı gazetecilerin katıldığı ilk basın toplantısını düzenledi. İran halkının 18 Haziran Cuma günü düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gösterdiği katılım ile dünyaya güçlü bir mesaj verdiğini söyleyen Reisi, "Korona virüs salgını ve düşmanın tüm kara propagandalarına rağmen halk seçimlere katıldı ve dünyaya güçlü bir mesaj verdi" dedi. Reisi, halkın değişim talebi için sandık başına gittiğini belirterek, "Halkın mesajı, vahdet ve milli beraberlikti. Halk, tek kelime ile adalet istiyor. Yolsuzluklar ile mücadele ve ekonomideki kötü durumun değişmesini istiyor. Halkın güçlü desteği ile bu değişimi gerçekleştireceğiz" ifadesini kullandı.

"ABD'nin maksimum baskı politikası başarısız oldu"

ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı maksimum baskı politikasının başarısız olduğunu vurgulayan Reisi, Washington yönetiminin bu politikasından vazgeçmesi gerektiğini belirterek "İran halkı, göstermiş olduğu direniş ile maksimum baskı politikalarının başarısız olduğunu ispatlamıştır" dedi.

Reisi, "Bizim dış politikamız nükleer anlaşma ile başlamamış ve nükleer anlaşma ile de sınırlı değildir. Dış politikamızda tüm ülkeler ile ilişki kurmayı hedef alıyoruz. Milli çıkarlarımızı sağlayan her müzakereyi de destekliyoruz. Ancak milletimizin ekonomik durumunu müzakerelere bağlamayacağız ve müzakerelerin uzun sürmesine izin vermeyeceğiz. Her bir müzakereden sonuç alınması ve görüşmelerin milletimiz için faydalı olması gerekiyor" dedi.

ABD'nin nükleer anlaşmayı ihlal eden taraf olduğunu ve ekonomide nükleer anlaşmaya bağlı hareket etmeyeceklerini belirten Reisi, "ABD, anlaşmayı ihlal etti ve AB ülkeleri anlaşmadaki taahhütlerine uymadı. ABD anlaşmadaki taahhütlerine uymalı ve anlaşmaya geri dönmelidir. Avrupa ise ABD baskıları altında kalmamalı ve verdikleri sözleri tutmalıdır. Biz, milletimizin çıkarlarını takip edeceğiz" ifadesini kullandı.

Reisi, "Hali hazırda nükleer görüşmeleri sürdüren heyet müzakerelere devam ediyor. Dışişleri kabinem ise müzakereleri sürdüren heyetin raporlarını inceliyor. ABD, tüm yaptırımları kaldırmakla sorumludur. Yaptırımların kaldırılması ve kaldırılan yaptırımların test edilmesi bizim dış politikamızı oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

"ABD Başkanı ile görüşmeyeceğim"

ABD Başkanı Biden'ın Trump döneminde imzalanan anlaşmaya bağlı olmadığını ifade eden Reisi, "Biden, neden kendisinden önceki hükümet tarafından imzalanan anlaşmaya bağlı değil ve yükümlülüklerini yerine getirmiyor? ABD yönetimine ciddi tavsiyem, bir an önce taahhütlerine uymaları ve yaptırımları kaldırmalarıdır. Güvenilirliğini göstermelidir. Milletin nükleer anlaşmaya ilişkin iyi hatıraları yok. Çünkü halk nükleer anlaşamadan öngörülen şekilde bir fayda görmedi. Nedeni ise ABD ve Avrupa'nın sözlerinde durmamalarıdır" ifadelerini kullandı.

ABD tarafının nükleer müzakerelere bölgesel ve balistik füze konularının da görüşmelere eklenmek istenmesine tepki gösteren Reisi, "Bölgesel konular ve füzeler müzakere konuları değil. Daha önce müzakere edilen konular dahi uygulanmadı. Nasıl oluyor da yeni başlıklar altında müzakere yapmak istiyorlar?" dedi.

Reisi, "Bizim nükleer faaliyetlerimiz her zaman barışçıl ve Birleşmiş Milletler çerçevesinde olmuştur. İran'ın tüm yasal ve hukuki faaliyetlerine karşın neden karşımıza sürekli engeller çıkartıyorlar?" şeklinde konuştu.

"Çin ile 25 yıllık kapsamlı işbirliği anlaşmasını uygulayacağız"

Çin ile çok iyi ilişkilere sahip olduklarını belirten Reisi, "Çin ile ilişkilerimiz İslam devriminin bugüne kadar her zaman iyi oldu. İlişkilerimizde çok fazla potansiyeller var. Bu potansiyelleri canlandıracak ve takip edeceğiz. Çin ile imzaladığımız 25 yıllık kapsamlı işbirliği anlaşmasını da hayata geçireceğiz" dedi.

İsrail ve Filistin konusuna değinen Reisi, İran açısından Filistin topraklarının Filistinlilere ait olduğunu belirterek, "Siyonist rejim bizden korkmak yerine Filistin halkından ve Filistin direnişinden korkmalıdır. İslam Cumhuriyeti her zaman mazlumların yanında olmuştur" ifadelerini kullandı.

"Suudi Arabistan ile diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız"

Dış politikada önceliklerinin bölgesel ve komşu ülkeler olduğunu belirten Reisi, Suudi Arabistan ile karşılıklı diplomatik ilişkiler kurmaya hazır olduklarını belirterek, "Diğer ülkeler ile ilişkilerimizin, özellikle komşu ülkeler ile nasıl olacağını açıklamıştım. Bizim önceliğimiz bölge ülkeleri olacak. Bizim açımızdan Suudi Arabistan ile İran arasında büyükelçilikleri yeniden açmak ve diplomatik ilişkiler kurmak sorun değil" şeklinde konuştu.

Yemen konusuna da işaret eden Reisi, "Yemen, kısa zaman içerisinde Yemen halkı tarafından yönetilebilen bir ülke olmalıdır. Suudilerin ve destekçilerinin Yemen'e yönelik her türlü müdahaleleri sona ermelidir. Suudilerin Yemen'e yönelik saldırılarını sonlandıracak anlaşmayı destekliyoruz" ifadesini kullandı.

Konuşmasının son bölümünde yurt dışında yaşayan İranlılara seslenen Reisi, "Onların yeniden İran'a dönmesi için gerekli ortamı hazırlayacağız. Biz onlara karşı sorumluyuz. İranlıların ülkeye girişi tüm yetkili kurumlar tarafından organize edilmelidir. Yurt dışındaki İranlılar için en güvenilir ve en iyi yatırım yeri İran'dır" dedi.

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi: Dış politikamız nükleer anlaşmaya bağlı olmayacak Reisi: ABD Başkanı ile görüşmeyeceğim Reisi: Siyonist rejim,...
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi: Dış politikamız nükleer anlaşmaya bağlı olmayacak Reisi: ABD Başkanı ile görüşmeyeceğim Reisi: Siyonist rejim,...
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi: Dış politikamız nükleer anlaşmaya bağlı olmayacak Reisi: ABD Başkanı ile görüşmeyeceğim Reisi: Siyonist rejim,...
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi: Dış politikamız nükleer anlaşmaya bağlı olmayacak Reisi: ABD Başkanı ile görüşmeyeceğim Reisi: Siyonist rejim,...

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi: 'Dış politikamız nükleer anlaşmaya bağlı olmayacak'Reisi: 'ABD Başkanı ile görüşmeyeceğim'Reisi: 'Siyonist rejim,... - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi: "Dış politikamız nükleer anlaşmaya bağlı olmayacak"Reisi: "ABD Başkanı ile görüşmeyeceğim"Reisi: "Siyonist rejim,... - Son Dakika
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