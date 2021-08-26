Üye Girişi
İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "Komşular ve Asya bir numaralı önceliğimiz" - Son Dakika

İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "Komşular ve Asya bir numaralı önceliğimiz"

26.08.2021 01:19
İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Abdullahiyan:

İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dış politikada komşular ve Asya ülkeleriyle ilişkilerin bir numaralı öncelikleri olacağını belirtti.

İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dış politikada komşular ve Asya ülkeleriyle ilişkilerin bir numaralı öncelikleri olacağını belirtti.

Meclis'ten güvenoyu alarak İran'ın yeni Dışişleri Bakanı olan Abdullahiyan Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Meclis tarafından onaylanarak, büyük İran ulusunu dış politika ve uluslararası ilişkiler arenasında temsil etmek benim için onurdur." ifadelerini kullandı.

İran'ın yeni dönemdeki dış politika tercihlerine işaret eden Abdullahiyan, "Onurlu, akılcı ve sağduyu ilkelerine dayalı dengeli, aktif ve akıllı diplomasi izlemeye kararlıyız. Komşular ve Asya bir numaralı önceliğimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan önceki Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uzun süredir diplomat olan arkadaşım ve meslektaşım Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı tebrik ediyorum. Kendisine, bakanlığa ve yeni yönetime uluslararası ilişkiler konusunda başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yeni kabine için önerdiği 19 isimden 18'i Meclis'te 5 gündür yapılan görüşmelerin ardından bugün güvenoyu almıştı.

Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminde bir süre Bahreyn Büyükelçisi olarak görev yapan Abdullahiyan, daha sonra Ahmedinejad ve Hasan Ruhani dönemlerinde Arap ve Afrika İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevinde bulundu.

Abdullahiyan, son olarak Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Özel Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen ve selefi Zarif'in aksine Batı'ya mesafeli tutumuyla tanınan Abdullahiyan, nükleer anlaşmayı canlandırmak için Batı ile sürdürülen müzakerelere yön verecek.

Abdullahiyan 22 Ağustos'ta Meclis'te yaptığı konuşmada, yaptırımların etkisiz hale getirilmesi için çalışacaklarını ancak nükleer anlaşmayı dış politikanın odağı haline getirmeyeceklerini söylemişti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Hüseyin Emir, Asya, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: 'Komşular ve Asya bir numaralı önceliğimiz' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak 00:33 Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak Didem Soydan, teknedeki mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı 00:20 Didem Soydan, teknedeki mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı Almanya Kupası ilk tur maçında Bayern Münih, Bremer SV'yi 12-0 yendi! 24 yıl sonra bir ilk yaşandı 23:38 Almanya Kupası ilk tur maçında Bayern Münih, Bremer SV'yi 12-0 yendi! 24 yıl sonra bir ilk yaşandı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Steven Caulker, Gaziantep FK'ya imza atmaya çok yakın 23:06 Fenerbahçe'nin yeni transferi Steven Caulker, Gaziantep FK'ya imza atmaya çok yakın Kız arkadaşıyla samimi pozlarını paylaşan Senem Kuyucuoğlu'ndan aşk dolu sözler 22:17 Kız arkadaşıyla samimi pozlarını paylaşan Senem Kuyucuoğlu'ndan aşk dolu sözler Ev arkadaşını öldüren genç, yakınlarına mesaj attıktan sonra kendi canına kıydı 21:59 Ev arkadaşını öldüren genç, yakınlarına mesaj attıktan sonra kendi canına kıydı
20:47 "Babamın yanında rahatsız oluyorum" diyen Khabib Nurmagomedov, ring kızlarına fena çattı: Faydasızlar Morutan için ödenen para, Gigi Becali'yi G.Saray taraftarının diline düşürdü: Dolandırdık 20:01 Morutan için ödenen para, Gigi Becali'yi G.Saray taraftarının diline düşürdü: Dolandırdık

Son Dakika Haberleri
19:05 Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk, ittifak oluşturmak için tek şartını söyledi: Meclis'te grubumuzun olması lazım
18:55 Sarı-kırmızılı takımda kadro dışı bırakılan Marcao'ya teklif yağıyor! Napoli ve Krasnador transfer için atağa geçti
18:28 Selin vurduğu ilde akılalmaz olay! 20 yaşındaki sahte doktor, selzedeleri muayene edip ilaç yazdı
18:24 Beşiktaş Başkanı Çebi: Gedson Fernandes için bir isteğimiz kalmadı, Umut Meraş ve Kaan Ayhan'a talip olduk
17:47 Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz: Kuraklıkla ilgili Tarım Bakanı ile görüştüm, kızdım bağırdım
17:31 Son Dakika: Olimpiu Morutan, resmen Galatasaray'da! Bonservisi için 3.5 milyon euro bedel ödenecek
17:30 9 yaşındaki küçük çocuğa araç kullandıran babaya ceza kesildi! Savunması olaydan daha fena
17:16 Beşiktaş ve Gaziantep FK arasında geçen karşılaşması sırasında yere yığılan N'Sakala, futbol oynamaya devam edebilecek
17:09 TSK'ya gelecek olan "Derman" gün sayıyor! 70 tonluk tankı taşıyabiliyor
16:59 Trafikte sıkışan Ibrahimovic, festivale yetişmek için bir yabancının motosikletine bindi! O anlar büyük beğeni topladı
Galatasaray sonunda Radamel Falcao defterini kapattı! Kolombiyalı golcü, Inter Miami'de Galatasaray sonunda Radamel Falcao defterini kapattı! Kolombiyalı golcü, Inter Miami'de         
01:01
Milli Eğitim Bakanı Özer'den öğretmenlere mazeret tayini müjdesi Milli Eğitim Bakanı Özer'den öğretmenlere mazeret tayini müjdesi         
00:27
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! 1997 yılında kurulan Sheriff, Dinamo Zagreb'i eleyerek grup aşamasına kaldı Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! 1997 yılında kurulan Sheriff, Dinamo Zagreb'i eleyerek grup aşamasına kaldı         
00:05
Biontech aşısının üçüncü dozu koronavirüse karşı korumayı 3 kattan fazla arttıracak Biontech aşısının üçüncü dozu koronavirüse karşı korumayı 3 kattan fazla arttıracak         
23:25
Son Dakika: Taliban'ın Kabil Havalimanı için istediği teknik destek talebine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan yeşil ışık Son Dakika: Taliban'ın Kabil Havalimanı için istediği teknik destek talebine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan yeşil ışık         
22:20
Cinsel ilişkide prezervatif yerine yapıştırıcı kullanan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti Cinsel ilişkide prezervatif yerine yapıştırıcı kullanan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
22:04
Sakatlıklarla başı dertte olan ünlü futbolcu Wilshere'ı kimse takımında istemedi! Çocuklarına durumu bir türlü açıklayamıyor Sakatlıklarla başı dertte olan ünlü futbolcu Wilshere'ı kimse takımında istemedi! Çocuklarına durumu bir türlü açıklayamıyor         
21:54
Afganistan'ı terk eden ülkenin ilk kadın belediye başkanı Ghafari, Taliban liderine seslendi: Ortaya çık Afganistan'ı terk eden ülkenin ilk kadın belediye başkanı Ghafari, Taliban liderine seslendi: Ortaya çık         
20:31
Kurtarma ekibinde görevli gencin imdadına kimse yetişemedi Kurtarma ekibinde görevli gencin imdadına kimse yetişemedi         
19:38
Aşı olmayan iki doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Aşı olmayan iki doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
19:22
Umumi tuvalette çakmak gazı çeken 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti Umumi tuvalette çakmak gazı çeken 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
18:56
Aleyna Tilki, kız kardeşi hakkında yapılan yoruma isyan etti: Gizli sapıksınız, sübyancısınız Aleyna Tilki, kız kardeşi hakkında yapılan yoruma isyan etti: Gizli sapıksınız, sübyancısınız         
17:05
Taliban vahşeti! Öldürdükleri ödüllü fotoğrafçının cansız bedeninin üstünden arabayla geçip parçalara ayırdılar Taliban vahşeti! Öldürdükleri ödüllü fotoğrafçının cansız bedeninin üstünden arabayla geçip parçalara ayırdılar         
17:02
AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi         
15:02
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz         
14:40
Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi         
12:31
Canlı yayında yaptığı Canlı yayında yaptığı "Kürt" çıkışıyla konuşulan Didem Arslan'ın aslen nereli olduğu merak ediliyor         
11:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2021 02:22:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "Komşular ve Asya bir numaralı önceliğimiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement