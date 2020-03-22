İran lideri Hamaney'den ABD'nin salgınla mücadele için yardım teklifine red - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran lideri Hamaney'den ABD'nin salgınla mücadele için yardım teklifine red - Son Dakika

İran lideri Hamaney'den ABD'nin salgınla mücadele için yardım teklifine red

14 dakika önce

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, korona virüsle mücadele için ABD'nin İran'a yardım teklifinde bulunmasının tuhaf olduğunu ifade ederek teklifi reddetti.

İran lideri Hamaney'den ABD'nin salgınla mücadele için yardım teklifine red, System.String[]

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, korona virüsle mücadele için ABD'nin İran'a yardım teklifinde bulunmasının tuhaf olduğunu ifade ederek teklifi reddetti.


ABD ve İran arasındaki gerginlik uzun zamandır devam ederken, Washington'ın İran'a yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadelede yardım teklifinde bulundu. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ise ABD yönetiminin yardım teklifini reddetti. Hamaney, "Amerikalılar birkaç kez İran'ın virüsle mücadelesi için yardım teklif etti. Bu virüsü oluşturmakla suçlanıyorsunuz. Bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum. Ancak İran'a yardım etmek istemeniz tuhaf. Virüsle mücadelede eksikliklerinizin olduğu gerçeğinin yanı sıra, bize virüsün İran'da kalıcı olmasına yardımcı olacak bir ilaç verirseniz ne olur?" dedi.


İran'ın, korona virüs salgını da dahil olmak üzere her türlü kriz ve zorluğun üstesinden gelme kapasitesine sahip olduğunu ifade eden Hamaney, "Bizim bir numaralı düşmanımız ABD'dir. Amerikalı yetkililer, yalancı, açgözlü, zalim, acımasız, terörist ve şarlatandırlar" dedi.


İranlı yetkililer, ABD yaptırımlarının salgını durdurma çabalarını engellediği için kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulunmuştu. Washington ise yaptırımları kaldırmayı reddetmişti.


ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de nükleer anlaşmadan çekilme kararı alması ve yaptırımları yeniden yürürlüğe koymasından bu yana iki ülke arasında gerginlik devam ediyor. ABD Başkanı Trump'ın emriyle 3 Ocak'ta İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ise iki ülke arasındaki tansiyonu tırmandırmıştı.


İran Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre korona virüsden ölenlerin sayısı bin 685'e yükselirken, vaka sayısı 21 bin 638 olarak açıklandı. - TAHRAN

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Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:42 Kaynak: İHA

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