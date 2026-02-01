İran Meclisi\'nden AB\'ye Sert Tepki

İran Meclisi'ndeki milletvekilleri, Avrupa Birliği'nin (AB) İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu (DMO) terör örgütü listesine almasına tepki göstererek, genel kurul toplantısına DMO üniformalarıyla katıldı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "Devrim Muhafızları'nın terör örgütü ilan edilmesine karşılık olarak Avrupa ülkelerinin orduları da terör örgütü sayılmaktadır" dedi.

İran'da gerçekleştirilen Meclis Genel Kurulu'nda, Avrupa Birliği'nin (AB) İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu (DMO) terör örgütleri listesine almasına sert tepki gösterildi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf başta olmak üzere tüm milletvekilleri, DMO üniformaları giyerek genel kurul oturumuna katıldı. Oturumda ayrıca kürsüye, "Devrim Muhafızları Ordusu dünyanın en büyük terörle mücadele örgütüdür" sloganının yer aldığı bir pankart asılırken, Kalibaf ve milletvekilleri "Kahrolsun ABD" sloganları attı.

"AB'nin kararı sorumsuz"

Genel kurulda konuşan Kalibaf, AB'nin DMO'yu "terör örgütü" olarak nitelendirmesini, ABD Başkanı ve İsrailli yöneticilerin talimatlarına uyum olarak değerlendirdi. Bunun sorumsuzca bir adım olduğunu belirten Kalibaf, söz konusu kararın Avrupa'nın gelecekteki küresel düzende giderek etkisizleşmesini hızlandıracağını ifade etti.

"Avrupa kendi çıkarlarına zarar verdi"

Kalibaf, Siyonizm yanlısı çevrelerin medya üzerinden algı oluşturarak İran halkını ve bağımsız ülkeleri sindirmeyi amaçladığını savunarak, buna rağmen İran halkının Devrim Muhafızları'nı kendi güvenliğini sağlayan bir yapı olarak gördüğünü vurguladı. Kalibaf, "Avrupalılar, terörizmin Avrupa'ya yayılmasının önündeki en önemli engellerden biri olan Devrim Muhafızları'nı hedef alarak kendi çıkarlarına zarar vermiş, ABD'ye körü körüne itaat ederek halklarının menfaatlerine aykırı bir karar almıştır. Avrupa'nın bu adımlarla ABD'yi memnun etmeyi hedeflediği, ancak Washington'un müttefiklerine değer vermediğini defalarca ortaya koyduğu görülmüştür" ifadelerini kullandı.

"Karşılıklı Önlem Yasası" vurgusu

DMO'nun İran halkının desteğiyle daha da güçleneceğini dile getiren Kalibaf, bu kuruma yönelik düşmanlığın İran'ın ulusal onuruna ve güvenliğine zarar veremeyeceğini söyledi. Kalibaf, "Karşılıklı Önlem Yasası'nın 7'nci maddesi uyarınca, Devrim Muhafızları'nın terör örgütü ilan edilmesine karşılık olarak Avrupa ülkelerinin orduları da terör örgütü sayılmaktadır ve bu adımın tüm sonuçlarından AB sorumlu olacaktır" ifadelerini kullandı.

DMO için "terör örgütü" kararı

AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Brüksel'de düzenlenen yılın ilk AB Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya gelerek İran'a yönelik yeni yaptırımlar ile DMO'nun terör örgütü olarak tanınması konusunda uzlaşmaya varmıştı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, alınan kararı sosyal medya hesabından duyurmuş ve açıklamasında, "Baskı cevapsız kalamaz. AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü olarak tanıma yönünde belirleyici bir adım attı. Kendi halkından binlerce kişiyi öldüren her rejim, kendi çöküşüne doğru ilerler" ifadelerini kullanmıştı. - TAHRAN