İran Protestolarında Olaylar Büyüyor
İran Protestolarında Olaylar Büyüyor

İran Protestolarında Olaylar Büyüyor
16.01.2026 13:30
Protestolar nedeniyle 2 bin 677 ölü, 19 bin 97 gözaltı gerçekleşti.

İRAN'daki protestolarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 677'ye ulaştığı bildirildi.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ülke genelinde ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolarda 2 bin 677 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, 31 eyaletteki 187 şehre yayılan 618 protesto gösterisinde, 2 bin 677 kişinin yaralandığı ve 19 bin 97 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Politika, Ekonomi, Dünya, İran, Son Dakika

Dünya

SON DAKİKA: İran Protestolarında Olaylar Büyüyor - Son Dakika
