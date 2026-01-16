İran Protestolarında Olaylar Büyüyor

İRAN'daki protestolarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 677'ye ulaştığı bildirildi.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ülke genelinde ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolarda 2 bin 677 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, 31 eyaletteki 187 şehre yayılan 618 protesto gösterisinde, 2 bin 677 kişinin yaralandığı ve 19 bin 97 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.