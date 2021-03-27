İran ve Çin 25 yıllık iş birliği anlaşması imzaladı - Son Dakika

İran ve Çin 25 yıllık iş birliği anlaşması imzaladı

27.03.2021 15:27
İran ve Çin 25 yıllık iş birliği anlaşması imzaladı, System.String[]

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, iki ülke arasında ekonomik, siyasi ve teknoloji alanlarında 25 yıllık iş birliği anlaşmasına imza attı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, iki ülke arasında ekonomik, siyasi ve teknoloji alanlarında 25 yıllık iş birliği anlaşmasına imza attı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, başkent Tahran'da bir araya geldi. Görüşme sonrası iki ülke arasında 25 yıllık iş birliği anlaşmasının imzalandığı duyuruldu. 2015 yılında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından teklif edilen anlaşması, iki ülke arasında ekonomik, siyasi ve teknoloji alanlarında iş birliğini içeriyor. Anlaşmanın ayrıntıları ise henüz açıklanmadı.

İran'da uzun süren değerlendirmelerin ardından İran Dışişleri Bakanı Zarif, 2019 yılındaki Çin ziyaretinde anlaşmaya olumlu baktıklarını belirterek, Tahran yönetiminin anlaşmaya ilişkin ön hazırlığını Pekin yönetimine sunmuştu.

"Çin ile işbirliğini önemsiyoruz"

İran temasları kapsamında dün akşam Tahran'a gelen Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, anlaşma öncesi sabah saatlerinde İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Ali Laricani ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Ruhani, Bakan Wang Yi ile bir araya geldiği görüşmede, Pekin yönetiminin uluslararası alanda ile birçok ortak yanlarının olduğuna işaret ederek, "Özellikle Pekin yönetimine ABD yaptırımları karışında bize verdiği destek ve bu yaptırımları kınamaları nedeniyle teşekkür ediyoruz" dedi.

Ruhani, Çin ile iş birliğinin stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, "Çin ile iş birliğimiz nükleer anlaşmanın da yeniden hayat bulmasını sağlayabilir. Anlaşmaya taraf olan diğer ülkeler taahhütlerini yerine getirebilirler ve nükleer anlaşmadaki mevcut durum değişebilir" ifadesini kullandı.

Bölgede aşırıcılık ve terör ile mücadelenin önemine işaret eden Ruhani, İran'ın Körfez ülkelerine sunduğu Hürmüz barış planının bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanmasını hedeflediğini belirterek, "Bölgede kaosa ve güvensizliğine neden olan ABD'nin varlığıdır" dedi.

Çin ile varılan 25 yıllık stratejik iş birliği anlaşmasının iki ülke ilişkilerini daha fazla geliştireceğini kaydeden Ruhani, Çin ile korona virüsle mücadele konusunda da daha fazla iş birliği yapacaklarını ve Pekin yönetiminden daha fazla korona virüs aşısı beklediklerini ifade etti.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

İran ve Çin 25 yıllık iş birliği anlaşması imzaladı
İran ve Çin 25 yıllık iş birliği anlaşması imzaladı
İran ve Çin 25 yıllık iş birliği anlaşması imzaladı
İran ve Çin 25 yıllık iş birliği anlaşması imzaladı
İran ve Çin 25 yıllık iş birliği anlaşması imzaladı
İran ve Çin 25 yıllık iş birliği anlaşması imzaladı

Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Pekin, İran, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İran ve Çin 25 yıllık iş birliği anlaşması imzaladı - Son Dakika


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