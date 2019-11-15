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İranlı gençler arasında yükselen trend: Türk dizileri ve oyuncuları (1)

6 saat önce

İranlı gençlerden Hüseyin Şukuhi ile röportaj İranlı gençlerden Nuşin Hamidniya ile röportaj Bankacılık işi yapan ve Türkçe öğrenen Babek Subhanimeniş ile röportaj İranlı gençlerden Ali Napeyda ile röportaj Türkçeyi daha iyi öğrenmek ve Türk kültürünü yakından tanımak isteyen İranlı gençler,...

İranlı gençlerden Hüseyin Şukuhi ile röportaj

İranlı gençlerden Nuşin Hamidniya ile röportaj

Bankacılık işi yapan ve Türkçe öğrenen Babek Subhanimeniş ile röportaj

İranlı gençlerden Ali Napeyda ile röportaj Türkçeyi daha iyi öğrenmek ve Türk kültürünü yakından tanımak isteyen İranlı gençler, Türk dizileri ve filmlerini büyük bir ilgiyle izliyor.

Türk televizyon kanallarında halen yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Payitaht: Abdülhamid ile finalleri yapılan Aşk-ı Memnu, Yaprak Dökümü, Diriliş Ertuğrul, Kiralık Aşk ve Erkenci Kuş İran'da en çok izlenen diziler arasında yer alırken Burak Özçivit, İbrahim Çelikkol, Can Yaman ve Engin Altan Düzyatan en çok beğenilen oyuncular arasında.

İranlı gençler, izledikleri Türk dizileri ve filmleri ile bunların ülkede oluşturduğu etkiye dair AA muhabirine konuştu.

Tarihi olayları anlatan dizileri daha çok sevdiği için Diriliş Ertuğrul, Abdulhamid ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz gibi dizileri beğenerek izlediğini dile getiren İranlı gençlerden Hüseyin Şukuhi, Engin Altan Düzyatan, Ozan Akbaba ve Tarık Ünlüoğlu'nun oyunculuklarını beğendiğini söyledi.

Türk dizilerini ilk defa annesi sayesinde izlemeye başladığını ve bu diziler aracılığıyla tanıdığı Türkiye'yi çok sevdiğini belirten gençlerden Nuşin Hamidniya ise "Türkçeyi öğrenmeye başladıktan sonra 94 Türk dizisinin yer aldığı bir liste hazırladım ve şu ana kadar 30 tanesini izleyebildim." dedi.

Bankacılık işi yapan ve Türkçe öğrenen Babek Subhanimeniş de izlediği Erkenci Kuş, Fazilet Hanım ve Kızları, Avlu ve Söz dizilerinden en çok askerlik konusunu işleyen Söz'ü ve karakterlerini beğendiğini kaydederek "Mümkünse Söz dizisinin oyuncularını yakından görmek istiyorum. Nerede olursam olayım o diziyi izlerim." şeklinde konuştu.

İranlı gençlerden Ali Napeyda ise Çanakkale Savaşı'nı anlatan, hem komedi hem de dram olan Türk İşi Dondurma filminin yanı sıra Av Mevsimi, Yahşi Batı, Eyvah Eyvah ve Recep İvedik'i de izlediğini ve beğendiğini dile getirdi.

İranlı gençler arasında yükselen trend: Türk dizileri ve oyuncuları (1)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:33 Kaynak: AA
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