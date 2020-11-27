İranlı üst düzey nükleer bilimci Fahrizade suikasta uğradı

İran'ın nükleer programında görevli üst düzey bilim insanlarından Muhsin Fahrizade, başkent Tahran'da suikasta uğradı. Hastaneye kaldırılan Fahrizade'nin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İran'ın nükleer programında görevli üst düzey bilim insanlarından Muhsin Fahrizade'nin başkent Tahran'da suikasta uğradığı duyuruldu. İran devlet televizyonu, öğle saatlerinde saldırıya uğrayan Fahrizade'nin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını duyurdu.

DIŞİŞLERİ BAKANI ZARİF: İSRAİL'İN ROLÜ OLDUĞUNA DAİR BELİRTİLER VAR

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif söz konusu suikasta ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in suikastta rolü olduğuna dair belirtilerin olduğunu söyledi. Zarif, "Teröristler bugün önemli bir İranlı bilim adamını öldürdü. İsrail'in rolüne dair ciddi belirtileri olan bu korkaklık, faillerin çaresizce savaş çığırtkanlığını gösteriyor. İran uluslararası toplumu ve özellikle de Avrupa Birliği'ni utanç verici çifte standartlarına son vermeye ve bu devlet terörü eylemini kınamaya çağırıyor" dedi.