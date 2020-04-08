İş adamı kardeşlerden sağlık çalışanlarına 400 kasa meyve - Son Dakika

İş adamı kardeşlerden sağlık çalışanlarına 400 kasa meyve

ISPARTA - Isparta'da soğuk hava deposu işletmeciliği yapan iş adamı Özdemir kardeşler, korona virüsle mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına 400 kasa meyve gönderdi.

Çin'den dünyaya yayılan yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de de görüldüğü günden bu yana sağlık çalışanları fedakarca çalışmalar yürütüyor. Isparta'nın Gelendost İlçesi'nde soğuk hava deposu işletmeciliği yapan iş adamları Murat ve Cemal Özdemir kardeşler, sağlık çalışanlarına elma, armut ve portakaldan oluşan 400 kasa meyve gönderdi. Gelendost İlçesi'nden bir kamyona yüklenen meyveler, Isparta Valiliği'nin koordinasyonu ve Gelendost Belediyesi'nin organizasyonunda İl Sağlık Müdürlüğü'ne getirildi. Burada kamyondan indirilen meyveler, depoya alındı. Meyvelerin Sağlık İl Müdürlüğü tarafından hastanelere dağıtılacağı bildirildi.

"Sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz"

Meyve kamyonuna eşlik ederek, teslimatı sağlayan Gelendost Belediyesi Özel Kalem Müdürü İsmail Esen, gece gündüz fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına 400 kasa meyve getirdiklerini belirterek, "Bunların içinde elma, portakal ve armut bulunuyor. Bu konuda özellikle sayın valimize teşekkür ediyoruz. Ayrıca sağlık çalışanlarına meyveleri gönderen Murat ve Cemal Özdemir kardeşlere çok teşekkür ederiz. Kasaların hepsi Özdemir kardeşler tarafından tek tek paketlendi ve sayın valimiz tarafından organize edildi. Belediye Başkanımız Mehmet Sezgin'in görevlendirmesiyle biz de meyvelerin teslimini sağladık. Bütün sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz, iyi ki varsınız" diye konuştu.