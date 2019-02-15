Son Dakika Haberleri: İş Dünyasının Kalbi Malatya'da Atacak

İş Dünyasının Kalbi Malatya'da Atacak

8 dakika önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından belli şehirlerde Oda ve Borsaların katılımıyla düzenlenen "Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı" 18 Şubat'ta Malatya'da yapılacak.

İş Dünyasının Kalbi Malatya'da Atacak, System.String[]
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından belli şehirlerde Oda ve Borsaların katılımıyla düzenlenen "Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı" 18 Şubat'ta Malatya'da yapılacak.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, Fırat Kalkınma Ajansı ve Malatya Ticaret Borsasının ortaklaşa organize ettiği toplantıya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, doğu Anadolu bölgesi oda ve borsa başkanları ve banka bürokratlarının yanı sıra çok sayıda iş insanı katılacak.

Banka genel müdürlerinin reel sektör temsilcileri ile bir araya gelerek sorun ve çözüm önerilerinin masaya yatırılacağı toplantının Malatya ve bölge ekonomisine büyük katkı sunması hedefleniyor.

İş dünyasına yön verecek olan toplantı 18 Şubat pazartesi günü saat 14: 30'da Anemon Otel'de gerçekleşecek. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:39 Kaynak: İHA

Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye, Malatya, Güncel
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