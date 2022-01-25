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İş makinesiyle hastaneye yetiştirilen hamile kadın ilk bebeğini kucağına aldı - Son Dakika

İş makinesiyle hastaneye yetiştirilen hamile kadın ilk bebeğini kucağına aldı

25.01.2022 17:33
İş makinesiyle hastaneye yetiştirilen hamile kadın ilk bebeğini kucağına aldı

İstanbul'da karın etkili olduğu saatlerde doğum sancısı tutan anne adayı, ambulansın kapalı yollar yüzünden gelememesi üzerine iş makinesiyle 4 kilometre götürüldüğü hastanede doğum yaptı.

İstanbul'da karın etkili olduğu saatlerde doğum sancısı tutan anne adayı, ambulansın kapalı yollar yüzünden gelememesi üzerine iş makinesiyle 4 kilometre götürüldüğü hastanede doğum yaptı.

Kentte dün gece kar yağışının en şiddetli olduğu bölgelerden Kayaşehir'de oturan anne adayı Meryem Akça, doğum sancılarının bekledikleri vakitten önce artması üzerine eşi Ercan Akça'yla ambulans çağırarak hastaneye gitmeye karar verdi.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu saatlerde yolların kapalı olması nedeniyle ambulans Akça ailesinin evine gelemedi. Yolları açmak üzere gelen araçlar da vatandaşların arabalarını yollara terk edip gitmeleri yüzünden eve ulaşamadı.

Durumun bildirilmesi üzerine devreye giren Başakşehir Belediyesi, yakındaki bir inşaatta görevli iş makinesini ailenin evine gönderdi. İş makinesi operatörü, Akça ailesini evlerinden alarak, yaklaşık yarım saat süren zorlu bir yolculuğun ardından İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine yetiştirdi.

Anne adayı, hastaneye getirildikten birkaç saat sonra ilk çocuğu olan Rabia bebeği dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşadı.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Akça ailesinin zorlu yolculuğunu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Şartlar ne kadar zor olursa olsun yanınızdayız." mesajı verdi.

- "Bebek bize sürpriz yapmak istedi"

Akça ailesi ve doğumu gerçekleştiren doktor, metropoldeki zorlu doğum mücadelesini AA muhabirine anlattı.

İlk bebeği Rabia'yı dünyaya getiren anne Akça, doğumun beklediklerinden önce olduğunu söyledi.

Zorlu bir yolculuğun mutlulukla bittiğini belirten Akça, "Bebek sanırım bize sürpriz yapmak istedi. Sancılar aniden artınca ambulansı aradık. Bu kadar erken beklemiyorduk açıkçası. Yollar kapalı olduğu için erken davrandık aslında, ambulanslar yolda kalmış. Zorlu bir yolculuğun ardından ilk çocuğuma kavuştum. Yardım eden tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. "diye konuştu.

Baba olmanın mutluluğunu yaşayan Ercan Akça da zorlu süreci şu sözlerle anlattı:

"Eşimin sancıları artınca ambulans çağırdık ama gelemedi. Yolu açacak araçlar da gelemedi çünkü insanlar arabalarını düzensiz bir şekilde bırakıp gitmişler. İş makinesi bulundu ve 4 kilometrelik yolu 25 dakikada geldik. O arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Belediyenin yönlendirmesiyle irtibata geçtik ve bebeğimizin sağlıkla dünyaya gelmesine vesile oldular. "

"3500 gram sağlıklı bir kız bebeği dünyaya geldi"

Doğumu gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Sorumlusu Doç. Dr. Burak Yücel de ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını söyledi.

Yücel, karla mücadele sürecinde yoğun bir mesai harcadıklarını belirterek, "Bize de ilk defa kepçeyle bir hasta geldi. 40 hafta gebeliği vardı. Sabaha doğru 3500 gram sağlıklı bir kız bebeği dünyaya geldi. Annenin ve bebeğin keyfi yerinde. Biz de mutluluğu yaşıyoruz. Pazartesi sabahtan bu yana mesaiye devam ediyoruz. Ekibim ve uzmanlarımız da öyle. İnşallah yarın sabah yollar düzgün olursa gideceğiz. Doktor olmanın böyle zor yanları var. İsim olarak da Kardelen önerisinde bulundum aileye. Böyle zor bir günde anlamlı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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Başakşehir, Ambulans, İstanbul, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İş makinesiyle hastaneye yetiştirilen hamile kadın ilk bebeğini kucağına aldı - Son Dakika
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