Son Dakika Haberleri: İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

19 dakika önce

CDP İklim Değişikliği KonferansıYer: Zorlu PSM Meydan FuayeTarih: 27 MartSaat: 13: 30Asaf Savaş Akat Ödül Töreni ve Konferansı Yer: İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul KampüsüTarih: 27 MartSaat: 14: 00Çarşamba Buluşmaları Ekonomi Söyleşileri: "Türkiye Ekonomisinin Geleceği"...

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi, System.String[]
CDP İklim Değişikliği Konferansı

Yer: Zorlu PSM Meydan Fuaye

Tarih: 27 Mart

Saat: 13: 30

Asaf Savaş Akat Ödül Töreni ve Konferansı 

Yer: İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü

Tarih: 27 Mart

Saat: 14: 00

Çarşamba Buluşmaları Ekonomi Söyleşileri: "Türkiye Ekonomisinin Geleceği" Paneli

Yer: Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Konferans Salonu

Tarih: 27 Mart

Saat: 19: 00

6. İstanbul Perspektifleri Söyleşi Serisi "Kent, Kadınlar, Özgürlük"

Yer: Sabancı Üniversitesi Minevra Palas

Tarih: 28 Mart

Saat: 17: 00

Petroleum İstanbul 2019

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

Tarih: 28-30 Mart

Saat: 10: 00

Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

Tarih: 29 Mart – 1 Nisan

Saat: 10: 00

Cemre Çarşısı Açılışı

Yer: Ataşehir Grand Sheraton Hotel

Tarih: 29 Mart

Saat: 10: 00

7. ACE of M.I.C.E. Awards

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

Tarih: 3 Nisan

Saat: 18: 00

Anadolu Sigorta "Bir Usta Bin Usta" Projesi 10. Yıl Galası

Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi

Tarih: 4 Nisan

Saat: 18: 30 

IoT EurAsia Zirvesi 

Yer: Hilton Bosphorus

Tarih: 9 Nisan

Saat: 10: 00

İşveren Markası Zirvesi

Yer: Wyndham Grand Levent

Tarih: 11 Nisan

Saat: 08: 30

Çağrı Merkezleri Derneği Basın Toplantısı

Yer: Raffles İstanbul

Tarih: 11 Nisan

Saat: 09: 30

WpFest 

Yer: Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall

Tarih: 11 Nisan

Saat: 18: 00

Marketing Meetup 2019

Yer: Uniq İstanbul

Tarih: 25 Nisan

Saat: 10: 00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:03 Kaynak: DHA

Türkiye, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul, Ekonomi, Ekonomi
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