İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Tarih : 12 Aralık 2019 PerşembeYer : Türkiye Sigorta BirliğiSaat : 11: 00 – 12: 30 Bilkent Cyberpark Gürcistan Alım Heyeti OrganizasyonuTarih : 10 – 12 Aralık 2019Yer : Ankara Bilkent Otel Teknopark İstanbul 10. Yıl Basın ToplantısıTarih : 12 Aralık 2019 PerşembeYer : Teknopark İstanbulSaat : 10: 00 – 13: 30 Uzakrota Travel Summit EtkinliğiTarih : 13 Aralık 2019 CumaYer : Hilton Istanbul Bosphorus Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları/ Cynthia EnloeTarih : 13 Aralık 2019 CumaYer : Sabancı Üniversitesi Minerva PalasSaat : 17: 00 – 19: 00 Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Basın ToplantsıTarih : 17 Aralık 2019 SalıYer : Swissotel The BosphorusSaat : 13: 30 – 17: 00 Ekonomik Sorunlar ve Çözüm Yolları ÇalıştayıTarih : 17 Aralık 2019 SalıYer : Yeditepe ÜniversitesiSaat : 10: 00 – 18: 00 Skandal/ CGV Mars Dağıtım Film GösterimiTarih : 17 Aralık 2019 SalıYer : Cinemaximum KanyonSaat : 10: 00 – 13: 00 Fintech Devrimi: Yeni Nesil Finans Teknolojisinin İnşası PaneliTarih : 18 Aralık 2019 ÇarşambaYer : Polat Bosphorus OtelSaat : 19: 00 – 21: 00 4. Enerjide Ar-Ge ÇalıştayıTarih : 18-19 Aralık 2019Yer : Ankara Marka Konferansı, 'Ece Ege & Ayşe Ege, MARKA'nın 20'nci yılında sahnede' EtkinliğiTarih : 18-19 Aralık 2019Yer : Çırağan Sarayı
Türk Hava Yolları/ ACE of M.I.C.E FuarıTarih : 22 - 24 Ocak 2020Yer : Istanbul Congress Center – ICC
Saat : 09: 00 – 17: 30