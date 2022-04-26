İş yerini açmak isteyen güvenlik görevlisi dehşeti yaşadı - Son Dakika
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İş yerini açmak isteyen güvenlik görevlisi dehşeti yaşadı

26.04.2022 10:08

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki teknoloji mağazasında çalışan kadın güvenlik görevlisinin üzerine demir kapı devrildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki teknoloji mağazasında çalışan kadın güvenlik görevlisinin üzerine demir kapı devrildi. İtfaiye ekipleri tarafından demir kapının altından çıkarılan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Körfez Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikameti yan yolda bulunan Media Markt'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mağazayı açmak için iş yerine gelen güvenlik görevlisi E.E.Ş.'nin üzerine demir kapı devrildi. Yaklaşık 7 metre uzunluğundaki demir kapının altında kalan kadın yaralandı.

E.E.Ş.'yi demir kapının altında görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahalesinin ardından kadını demir kapının altından çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen güvenlik görevlisi, olay yerindeki müdahalelerin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Cihan Atik - Adil Özdemir - İHA)

İş yerini açmak isteyen güvenlik görevlisi dehşeti yaşadı
İş yerini açmak isteyen güvenlik görevlisi dehşeti yaşadı
İş yerini açmak isteyen güvenlik görevlisi dehşeti yaşadı
İş yerini açmak isteyen güvenlik görevlisi dehşeti yaşadı
İş yerini açmak isteyen güvenlik görevlisi dehşeti yaşadı
İş yerini açmak isteyen güvenlik görevlisi dehşeti yaşadı
İş yerini açmak isteyen güvenlik görevlisi dehşeti yaşadı
İş yerini açmak isteyen güvenlik görevlisi dehşeti yaşadı
İş yerini açmak isteyen güvenlik görevlisi dehşeti yaşadı
İş yerini açmak isteyen güvenlik görevlisi dehşeti yaşadı
İş yerini açmak isteyen güvenlik görevlisi dehşeti yaşadı

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Kaynak: İHA

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