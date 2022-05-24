İscehisar'dan kısa kısa

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde 19 engelliye akülü araç dağıtıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, İscehisar Kaymakamlığı, İscehisar Belediyesi ve hayırsever iş insanlarının katılımıyla akülü araçların dağımı yapıldı.

Tören, okunan Kur'an-ı Kerim ile başladı.

İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, törende, "Belçika'daki vatandaşların kurduğu yardım derneği ve iş insanlarının desteğiyle temin edilen araçların, engeli bireylerin bir nebze olsun ihtiyaçlarını karşılamak için dağıtımını yapıyoruz." dedi.

Kaymakam Uğur Kapar da iş insanlarına verilen destekten dolayı teşekkür etti.

AK Parti İscehisar İlçe Başkanı Metin Balaban, böyle sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktan ve engelli bireylere yardımcı olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

İscehisar Belediye Başkanı Şahin'den ziyaret

İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, İscehisar ilçesinde bulunan Zakire Ayyıldız Kadın Kültür Evini ziyaret etti.

Şahin, ziyarette, "Belediye olarak personeller ve devam eden çalışmalarla sizlere ve İscehisar'a bir nebze olsun katkı sağlamaya, en iyisini kazandırmaya çalışıyoruz. Elbette ki hemen olmuyor, temennimiz İscehisarlı vatandaşların en iyi şartlarda yaşaması. Bizler gayretimizi göstereceğiz." ifadesini kullandı.