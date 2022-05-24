İscehisar'dan kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

İscehisar'dan kısa kısa

24.05.2022 10:22
İscehisar'dan kısa kısa

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde 19 engelliye akülü araç dağıtıldı.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde 19 engelliye akülü araç dağıtıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, İscehisar Kaymakamlığı, İscehisar Belediyesi ve hayırsever iş insanlarının katılımıyla akülü araçların dağımı yapıldı.

Tören, okunan Kur'an-ı Kerim ile başladı.

İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, törende, "Belçika'daki vatandaşların kurduğu yardım derneği ve iş insanlarının desteğiyle temin edilen araçların, engeli bireylerin bir nebze olsun ihtiyaçlarını karşılamak için dağıtımını yapıyoruz." dedi.

Kaymakam Uğur Kapar da iş insanlarına verilen destekten dolayı teşekkür etti.

AK Parti İscehisar İlçe Başkanı Metin Balaban, böyle sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktan ve engelli bireylere yardımcı olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

İscehisar Belediye Başkanı Şahin'den ziyaret

İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, İscehisar ilçesinde bulunan Zakire Ayyıldız Kadın Kültür Evini ziyaret etti.

Şahin, ziyarette, "Belediye olarak personeller ve devam eden çalışmalarla sizlere ve İscehisar'a bir nebze olsun katkı sağlamaya, en iyisini kazandırmaya çalışıyoruz. Elbette ki hemen olmuyor, temennimiz İscehisarlı vatandaşların en iyi şartlarda yaşaması. Bizler gayretimizi göstereceğiz." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İscehisar'dan kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika
10:16 Cannes Film Festivali'ne Pınar Deniz damga vurdu! Kırmızı halıda boy gösteren oyuncu, tüm ilgiyi topladı
10:15 Üç Kuruş dizisinde dün akşam neler yaşandı? Efe'nin son planı ne?
10:14 İstiklal Caddesi'nde dehşet anları! İngiliz turist, kendisini takip eden 4 gaspçı tarafından bıçaklı saldırıya uğradı: Durumu kritik
10:02 Alparslan Büyük Selçuklu'nun dün akşam yayınlanan yeni bölümüne ne oldu? Akça'nın ölümü sonrasında neler yaşandı?
09:58 Freni boşalan kamyon, bakkal dükkanının önündeki kamelyaya çarptı: Baba ve iki kızı ölümden döndü
09:56 24 Mayıs'ta dolar, 16 lirayı aşarak son 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı
09:55 Minübüs hatalı şerit değiştirdi, motosiklet sürücüsü kaldırıma çarparak durabildi
09:51 Bebeğini emziren kadın bir saniye düşünmeden kazı öldürmeye çalışan kartalı böyle kovaladı
09:44 Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan'dan açıklama geldi: Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum
09:40 Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya sert sözler: FETÖ'nün medya ayağının en büyük sözcüsü sendin! İnşallah Allah senin gibileri basından temizler!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 10:26:04. #1.12#
SON DAKİKA: İscehisar'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement