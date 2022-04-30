İşçi ve emekçi şehri: Karabük - Son Dakika

Türkiye'nin ilk ağır sanayi tesisi Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (KARDEMİR) kurulmasının ardından adeta bir işçi ve emekçi kentine dönüşen Karabük, 85 yılda emeğin ve dayanışmanın sembol şehirlerinden biri oldu.

Safranbolu'nun 13 haneli Karabük köyü, temelleri 1937'de atılıp 2 yılda faaliyete alınan KARDEMİR sayesinde işçi göçü almaya başlayarak hızla büyüdü.

Birçok kişinin gelir kapısı haline gelen Karabük, 1939'da belediye, 1941 yılında bucak, 1953'te Zonguldak'a bağlı bir ilçe ve 1995'te Türkiye'nin 78. ili oldu.

Kentte, 19 Haziran 1950'de şimdilerde Hak-İş Konfederasyonuna bağlı 50 bin üyeye sahip Özçelik-İş Sendikası kuruldu.

İşçiler büyük dayanışma örneği sergiledi

Kurulan sendikaya üye olan işçiler, en büyük grevi 24 bin emekçinin katılımıyla 1989'da yaptı. 137 gün süren grevde işçiler, büyük dayanışma örneği sergiledi.

Karabük'ün tarihinde ikinci büyük işçi eylemi ise KARDEMİR'in zarar ettiği gerekçesiyle kapatılma kararı üzerine yaşandı.

Karar üzerine Karabük'te, 8 Kasım 1994'te halk sokaklara inerek büyük bir eylem yaptı, emekçiler için çocuklar okula gitmedi, esnaf kepenk kapattı, şehre giriş çıkış sağlayan yollarda ulaşım durduruldu.

KARDEMİR'de çalışan 6 bin işçi, fabrikanın kapatılmaması için 1,5 yıl çeşitli eylem ve girişimlerde bulundu.

Çelik işçisi, bu eylemler sonunda fabrikayı "1 lira" gibi sembolik rakamla devletten satın aldı ve çalışmaya devam etti.

Emeğin ve dayanışmanın simgesi haline gelen Karabük'te, işçilerin onlarca yıl alın teri dökerek verdiği mücadelelerle yaşamını sürdüren KARDEMİR, bugün birçok alanda ülkenin tek milli markası haline geldi.

Hak-İş tarafından 2013 yılında "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü"nde kutlama alanı seçilen Karabük, Türkiye'de hak arayışının da simgesi haline geldi.

"Mücadelemize aralıksız devam ediyoruz"

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, AA muhabirine, "emek ve dayanışma" denilince akla ilk gelen yerlerden birisi olan Karabük'ün bir işçi kenti olduğunu söyledi.

Karabük'te işçilerin emek adına verdikleri mücadelenin bütün sendikalar tarafından eğitim amaçlı üyelerine gösterildiğini aktaran Değirmenci, "Karabük, ülkemiz tarihinde emek adına verdiği dayanışma örneğiyle hak arayışının da simgesi haline geldi. Bu nedenle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü denilince akla ilk gelen yerler arasında bulunuyor. Emek mücadelemizi yılmadan, usanmadan sürdürmekteyiz. Yeni söylemle ilk günkü heyecanla doğru bildiğimiz yolda, binlerce üyemizin duasıyla Konfederasyonumuz Hak-İş'in desteğiyle ve Allah'ın yardımıyla mücadelemize aralıksız devam ediyoruz." diye konuştu.

Değirmenci, başta Karabük'teki emekçiler olmak üzere Türkiye'deki bütün işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.