İşe başlayacağı gün ailesi ölüm haberini aldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İşe başlayacağı gün ailesi ölüm haberini aldı - Son Dakika

İşe başlayacağı gün ailesi ölüm haberini aldı

7 saat önce

Gaziantep'te yaşayan 15 yaşındaki Berifan Demir'in ailesi, çocuklarının işe başlayacağı günü ölüm haberini aldı.

İşe başlayacağı gün ailesi ölüm haberini aldı, System.String[]

Gaziantep'te yaşayan 15 yaşındaki Berifan Demir'in ailesi, çocuklarının işe başlayacağı günü ölüm haberini aldı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yaşayan Beritan Demir ve annesi Emine Demir, 6 ay önce Gaziantep'e taşınarak, 2 yıl önce kente gelen ağabeyleri ile birlikte yaşamaya başladı. 6 aydır iş arayan Beritan Demir, ağabeyleri gibi bir ayakkabı imalat fabrikasında iş buldu. Bu sabah işe başlama hayali kuran Beritan Demir, dün akşam saat 21.00 sıralarında kendisini telefonla arayan M.E.A. isimli arkadaşının isteği üzerine ailesinden izin alarak arkadaşının kaldığı Şehitkamil ilçesi Kocatape Mahallesi'ndeki eve gitti. Yaklaşık 30 dakika sonra anne Emine Demir, Beritan'ın yaralandığı ve Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırıldığı haberini aldı. Haberin ardından Ersin Arslan Devlet Hastanesine giden aile çocuklarının ameliyata alındığı öğrenirken, saatler süren ameliyatın ardından Beritan'ın vefat ettiği haberini aldı.


Polis olayla ilgili çalışma başlatırken Beritan'ı çağıran arkadaşı M.E.A.'yı gözaltına aldı.


Hastaneden alınarak Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Beritan'ın ayağından bıçakla yaralandığı belirlenirken, cenaze otopsinin ardından Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi Yolgeçer Mahallesi'nde defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. - GAZİANTEP

Şanlıurfa, Gaziantep, Halfeti, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Köpeği öldürüp, yazlık evlerden vurgun yaptılar
Cani anne, 3 yaşındaki kızını eve kilitleyip partiye gitti! Yavrusu açlık ve susuzluktan öldü Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı Eski eşini öldüren cinayet zanlısının yazdığı mektup kan dondurdu

Son Dakika Haberleri
19:03 Yalova'da tarihi eser operasyonu - Son Dakika Haber
19:01 2008'de ortadan kaybolan AK Partili Belediye Meclis üyesinin dosyası yeniden açıldı - Son Dakika Haber
18:55 CHP'li eski belediye başkanı Oğuz terör örgütü üyeliği iddiasıyla yargılanacak - Son Dakika Haber
18:52 Aslantaş Barajı ve HES'te patlama - Son Dakika Haber
18:52 Gürpınar'da tipide mahsur kalan 2 çoban ve koyun sürüsü belediye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika Haber
18:51 Son Dakika: Moskova'daki Libya görüşmesinde ön koşulsuz ve süresiz ateşkes kararı çıktı - Son Dakika Haber
18:31 UHM Başbakanı Serrac, Hafter ile görüşmeyi reddetti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 19:11:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İşe başlayacağı gün ailesi ölüm haberini aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]