İsfanbul AVM artık İsfanbul Alışveriş Caddeleri olarak hizmet verecek - Son Dakika

İsfanbul AVM artık İsfanbul Alışveriş Caddeleri olarak hizmet verecek

Kurumsal ve görsel kimliğinde yeniliğe giden İsfanbul AVM, bundan böyle İsfanbul Alışveriş Caddeleri olarak hizmet vermeye devam edecek.

Kurumsal ve görsel kimliğinde yeniliğe giden İsfanbul AVM, bundan böyle İsfanbul Alışveriş Caddeleri olarak hizmet vermeye devam edecek.

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İsfanbul AVM'nin açıklamasına göre, toplam 600 bin metrekarelik alandaki konumuyla Türkiye'nin en büyük cadde AVM'leri arasında yer alan İsfanbul, klasik alışveriş merkezlerinden farklı mimari yapısıyla 2013'ten bu yana hizmet veriyor.

Açık ve kapalı alışveriş caddelerinden oluşan İsfanbul AVM, şehrin nostaljik sokak detaylarını ziyaretçilerle buluştururken aynı zamanda; sosyalleşmek, özel dinlenme alanlarında kitap okumak, yürüyüş veya spor yapmak ve doğal ortamında hayvanlarla vakit geçirmek için de keyifli bir yaşam alanı olma özelliği taşıyor.

Ziyaretçilerine daha fazlasını sunmak amacıyla fiziksel olarak da yenilenmeye başlayan AVM, pandemi süresince kapalı olduğu zaman dilimini değerlendirerek kurumsal ve görsel kimliğinde de değişime gitti. Misafirlerine müşteri deneyimini en üst derecede sunmayı hedefleyen İsfanbul AVM, bundan böyle İsfanbul Alışveriş Caddeleri olarak hizmet vermeye devam edecek.

Geniş caddeleri anımsatan çizgiler ile özgürlüğü ve temiz havayı sembolize eden mavi ve beyaz renklerin kullanıldığı yeni logo, "alışverişe açıklık getirdik" sloganı ile de açık alanda alışveriş yapma kültürünü temsil edecek.

"Alışveriş kültürünü yeniden tanımlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İsfanbul AVM Yönetim Direktörü Kemal Baştürk, AVM sektörüne kazandırdıkları yenilikçi yaklaşımların bir şirket vizyonu olduğunu belirterek, İsfanbul AVM'nin kurumsal kimliğine yönelik farklılaşmanın bir değişiklikten ziyade yeniden tanımlama biçimi olduğunu bildirdi.

İsfanbul Alışveriş Caddeleri tanımlamasını bugüne kadar sektör içinde ayrışmak üzere attıkları proaktif adımların bir uzantısı olarak gördüklerini aktaran Baştürk, şu ifadeleri kullandı:

"2013'te kurulduğumuzdan bu yana zaten Türkiye'nin en büyük cadde AVM'lerinden biri olarak nitelendiriliyoruz ve bu yönümüzle gerek sektör gerek ziyaretçilerimiz nezdinde alternatif bir deneyim noktasıyız. Caddelerimize sadece alışveriş için değil sosyalleşmek, havuzun başında oturmak, yürüyüş veya spor yapmak, nostaljik tramvayımız ile gezintiye çıkmak için gelen birçok insan için zaten keyifli bir yaşam alanı oluşturuyorduk. Yeni sürecimizle temel hedefimiz bir kenti kent yapan en önemli dinamikler olan meydan, cadde, sokak algısını yeniden yükseltmek."

Baştürk, bu girişimin, İstanbul gibi bir şehri kapalı kapıların ardında değil açık alanlarda özgürlük duygusuyla yaşatmak girişimi olduğunu bildirdi.

Kemal Baştürk, "Tüm bunları kurumsal kimliğimize daha içkin bir şekilde yansıtmak niyetindeyiz. Tıpkı İstiklal Caddesi veya Bağdat Caddesi gibi köklü bir kamusal alan olmaya doğru hızla ilerliyoruz. Alışveriş kültürünü yeniden tanımladığımıza dair çok güçlü argümanlar bunlar. Ülkemizin ve kültürümüzün alışveriş merkezlerine yönelik böyle yenilikçi bir bakış açısına ihtiyacı vardı." ifadelerini kulladı.

Türkiye, Baştürk, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 09:47 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İsfanbul AVM artık İsfanbul Alışveriş Caddeleri olarak hizmet verecek - Son Dakika Ekonomi

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