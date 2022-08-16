İsrailli bir asker Batı Şeria'da "dost ateşi" sonucu öldü - Son Dakika
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İsrailli bir asker Batı Şeria'da "dost ateşi" sonucu öldü

16.08.2022 13:42
İsrailli bir asker Batı Şeria'da "dost ateşi" sonucu öldü

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir İsrail askerinin, nöbet tutan arkadaşını "yanlışlıkla" vurarak öldürdüğü bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir İsrail askerinin, nöbet tutan arkadaşını "yanlışlıkla" vurarak öldürdüğü bildirildi.

İsrail ordusu dün gece Tulkerim kentine bağlı Suveyka beldesinde Natan Fitousi isimli askerin İsrail ordusundan açılan ateş sonucu öldüğünü duyurdu.

Haaretz'in haberine göre, Fitoussi, diğer bir askerle nöbet tuttukları noktadan ibadet etmek için ayrıldı ancak geri döndüğünde arkadaşı onu tanımadı. Haberde, nöbetçi askerin, "saldırı düzenlemeye çalışan bir Filistinli olduğunu" düşünerek Fitousi'ye iki el ateş ettiği kaydedildi. Dost ateşi sonucu ağır yaralanan askerin daha sonra hayatını kaybettiği aktarıldı.

Ordu Sözcüsü Ran Kochav da İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, ateş açan askerin gelen arkadaşını "karıştırdığını ve yanlışlıkla" vurduğunu söyledi. Askerin ateş açmadan önce "ilgili protokolü izlediğini" savunan Kochav, "askerin bu hatayı işlemesinin arkasındaki nedenlerin araştırıldığını" dile getirdi.

İsrail ordusunun, ocak ayında Ürdün Vadisi'nde yaptığı bir talim sırasında da iki İsrail askeri başka bir asker tarafından ateş açılarak öldürülmüştü.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailli bir asker Batı Şeria'da 'dost ateşi' sonucu öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrailli bir asker Batı Şeria'da "dost ateşi" sonucu öldü - Son Dakika
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