Sağlık

İshal ve Karın Ağrısı Uyarısı: Crohn Hastalığı Belirtisi Olabilir

10.02.2026 10:19
Prof. Dr. Öztürk, uzun süreli ishal ve karın ağrısının Crohn hastalığı belirtisi olabileceğini vurguladı.

UZUN süren ishal ve geçmeyen karın ağrısının basit bir sindirim sorunu olarak görülmemesi gerektiğini belirten Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Oğuzhan Öztürk, bu şikayetlerin 'Crohn' hastalığının en önemli belirtileri arasında yer aldığını söyledi.

Crohn hastalığının sindirim sistemini tutan kronik ve iltihaplı bir bağırsak hastalığı olduğunu ifade eden Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Öztürk, hastalığın ağızdan anüse kadar sindirim sisteminin herhangi bir bölümünü etkileyebildiğini, en sık ise ince bağırsağın son kısmı ile kalın bağırsakta görüldüğünü kaydetti. Hastalığın alevlenme ve sakinleşme dönemleriyle seyrettiğini vurgulayan Öztürk, belirtilerin zaman zaman hafifleyip yeniden şiddetlenebildiğine dikkat çekti.

'BU ŞİKAYETLERE KİLO KAYBI VE HALSİZLİK EŞLİK EDEBİLİR'

Uzun süre devam eden ishal ve karın ağrısının Crohn hastalığında öne çıkan bulgular olduğunu belirten Prof. Dr. Öztürk, "Bu şikayetlere kilo kaybı, halsizlik ve iştahsızlık da eşlik edebilir. Bazı hastalarda ateş, kanlı dışkı, eklem ağrıları, cilt döküntüleri ve ağız yaraları da görülebilir" dedi.

Hastalığın ortaya çıkışında bağışıklık sisteminin rol oynadığını ifade eden Prof.Dr. Öztürk, genetik yatkınlık ve çevresel faktörlerin de etkili olduğunu söyledi. Prof.Dr. Öztürk, sigaranın Crohn hastalığının hem ortaya çıkışını hem de seyrini olumsuz etkileyen önemli bir risk faktörü olduğunu belirtti.

'UYGUN TEDAVİYLE KONTROL ALTINA ALINABİLİYOR'

Tanının kan ve dışkı testlerinin yanı sıra endoskopi ve görüntüleme yöntemleriyle konulduğunu aktaran Prof. Dr. Öztürk, Crohn hastalığının tamamen ortadan kaldırılamadığını ancak uygun tedaviyle kontrol altına alınabildiğini belirtti. Tedavinin amacının iltihabı baskılamak ve hastaların yaşam kalitesini artırmak olduğunu ifade eden Öztürk, düzenli hekim takibinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Prof. Dr. Öztürk, "Uzun süren ishal ve karın ağrısı yaşayan, özellikle bu şikayetlere kilo kaybı eşlik eden kişilerin vakit kaybetmeden bir uzmana başvurması erken tanı açısından kritik önem taşıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Karın Ağrısı, Sağlık, Son Dakika

