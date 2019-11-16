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IŞİD lideri Bağdadi'nin yakın akrabası 4 kişi tutuklandı

6 saat önce

Kırşehir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin yakın akrabası 25 kişiden 4'ü tutuklandı, ikisi çocuk 21'i ise geri gönderme merkezine ulaştırılmak üzere Valiliğe teslim edildi.

IŞİD lideri Bağdadi'nin yakın akrabası 4 kişi tutuklandı, System.String[]

Kırşehir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin yakın akrabası 25 şüpheliden 4'ü tutuklandı.


Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, IŞİD'e yönelik soruşturma kapsamında, örgütün lideri Bağdadi'nin yakın akrabalarından, Kırşehir'de 11, Samsun'da 5, Ordu'da 3 ve Şanlıurfa'da 6 şüpheli gözaltına alındı.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 09:47 
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