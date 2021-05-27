"İşimiz Temiz Projesi" belgesiyle işletmelerin hijyen statüsü belgelenecek - Son Dakika

"İşimiz Temiz Projesi" belgesiyle işletmelerin hijyen statüsü belgelenecek

27.05.2021 16:25

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve OPET desteğiyle ocakta başlatılan proje kapsamında işletmelere "İşimiz Temiz Belgesi" verilerek hijyen statüsü belgelenmiş olacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve OPET desteğiyle ocakta başlatılan proje kapsamında işletmelere "İşimiz Temiz Belgesi" verilerek hijyen statüsü belgelenmiş olacak.

OPET'ten yapılan açıklamaya göre, 25-26 Mayıs'ta Antalya'da düzenlenen "İşimiz Temiz Projesi" içerik geliştirme çalıştayında, projenin eğitim programı uygulamalarına yönelik görüş ve öneriler değerlendirildi.

İşimiz Temiz Projesi, hizmet sektöründeki mikro işletmeler için hijyen odaklı eğitim programları oluşturarak tüm Türkiye'de temiz, hijyenik, sağlıklı hizmet sunulmasını amaçlıyor. Projeyle mikro işletme olarak adlandırılan yıllık çalışan istihdamı 10 kişiden az olan, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri ise 3 milyon lirayı aşmayan işletmelerin hijyen kapasitelerini artırmak ve işlerinden duydukları memnuniyetle birlikte gelirlerinin yükselmesi de hedefleniyor.

Öte yandan, eğitimler sonunda verilecek sertifikayla hijyen normlarının belgelenmesi hedefleniyor. Eğitimlerin tüm Türkiye'de yaygınlaştırılması ve projenin sadece yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dönemiyle sınırlı kalmayıp sürdürülebilir olması amaçlanıyor.

Bu kapsamda, mikro işletmelere yönelik eğitim programı içerikleri oluşturularak Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü iş birliğiyle Halk Eğitim Merkezleri'nde işletme temsilcilerine eğitimler verilmeye başlanacak. Eğitimi alan işletmelere "İşimiz Temiz Belgesi" verilerek hijyen statüsü belirlenmiş ve belgelenmiş olacak. Bu sayede, söz konusu işletmelerin daha çok tercih edilmesi sağlanacak.

milli eğitim bakanlığı, Türkiye, Antalya, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'İşimiz Temiz Projesi' belgesiyle işletmelerin hijyen statüsü belgelenecek - Son Dakika Ekonomi


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