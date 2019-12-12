İşitme engelliler, curling antrenörü arıyor - Son Dakika
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İşitme engelliler, curling antrenörü arıyor

6 saat önce

ERZURUM Özel Eğitim Meslek Lisesi'nin curling takımı, antrenörlerinin kentten ayrılmasıyla hocasız kaldı.

İşitme engelliler, curling antrenörü arıyor, System.String[]

ERZURUM Özel Eğitim Meslek Lisesi'nin curling takımı, antrenörlerinin kentten ayrılmasıyla hocasız kaldı. Curling salonunda gösteri maçı yapan işitme engelli sporcular, antrenör sorunu çözülmesi halinde Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda temsil etmek istediklerini belirtti.

Merkez Yakutiye ilçesindeki Özel Eğitim Meslek Lisesi'nde 10 öğrenci, yaklaşık 2 yıl önce curling sporuyla tanıştı. Bu süreçte kurslara devam eden engelli gençler, curlign sporunda önemli bir aşama kaydetti. Buzun satrancı olarak bilinen curlingi severek yapan öğrenciler, antrenörlerinin Erzurum'dan ayrılmasıyla hocasız kaldı. Antrenör bulamayan engelli gençler, curling sporuna ara vermek zorunda kaldı. İşitme engelli curlingçiler yaklaşık bir yıl aradan sonra Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlık Merkezi'nin 'Engelsiz spor' projesiyle buza çıktı. Spor kıyafetleri Toplumsal Duyarlık Merkezi tarafından karşılanan gençler, yaklaşık bir saat süreyle curling salonunda gösteri maçı yaptı. Başarılı atışlarıyla büyük sevinç yaşayan öğrenciler, tekrar bu sporu yapma isteklerini işaret diliyle anlattı.

Bir yıllık aradan sonra buzda olmaktan duydukları mutluluğu ifade eden engelli gençler, "Geçtiğimiz yıllarda haftada iki gün curling çalışması yapıyorduk. Ama şimdi antrenör olmadığı için çalışmalar durdu. Biz tekrar takım olarak çalışmak ve müsabakalara katılmak istiyoruz. Ülkemizi uluslararası müsabakalarda temsil etmek istiyoruz" dediler.

Özel Eğitim Meslek Lisesi Müdürü Yücel Demirci, çocuklarının curling sporundaki başarılarını ispatladıklarını söyledi. Takım için yeni bir antrenör arayışında olduklarını vurgulayan Demirci, Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne konuyla ilgili girişimde bulunacaklarını bildirdi. Demirci, takımın düzenli çalışma yapması halinde müsabakalarda derece alacağına inandığını kaydetti.


Meslek Lisesi, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:20 Kaynak: DHA
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