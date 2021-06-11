Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen 2020-2021 sezonu İşitme Engelliler Futbol Birinci Lig maçları Karabük'te başladı.

Üç grupta 12 takımın mücadele ettiği İşitme Engelliler Futbol Birinci Lig'de müsabakalara, 5000 Evler ve Safranbolu sentetik futbol sahaları ev sahipliği yapıyor.

Federasyon Başkanı Yakup Ümit Kihtir, AA muhabirine, Karabük'te üç grupta 12 takımın, Batman, Kayseri ve Uşak'ta da birer grupta dörder takımın İşitme Engelliler Futbol Birinci Ligi'nde mücadele ettiğini belirterek, grup birincilerinin İşitme Engelliler Futbol Süper Lig'e yükseleceğini kaydetti.

Kihtir, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ile Karabük halkına teşekkür etti.

İşitme Engelliler Futbol Birinci Ligi, 13 Haziran'da sona erecek.