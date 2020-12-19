İskender Pala, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili yazar İskender Pala, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

"Akşam Yıldızı", "Od", "İki Dirhem Bir Çekirdek" ve "Şah ve Sultan"ın da arasında bulunduğu eserleriyle tanınan Prof. Dr. Pala, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.

Haber kategorisinde Bestami Bodruk'un "Diyarbakır Anneleri" fotoğrafını seçen Pala, yaşam kategorisinde Mesut Varol'un "Hakkari zirvelerindeki tilki", sporda ise Şebnem Coşkun'un "Milli yüzücü Nil Şahin" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Her üç fotoğrafın sahiplerini tebrik eden Pala, Bodruk'un önemli bir konuyla başarılı bir kompozisyonu birleştirdiğini belirterek, "Diyarbakır Anneleri tarihe kalacak ve iz bırakacak bir trajedinin fotoğrafı. Dünyanın sessiz kaldığı bir gözyaşının hikayesi bu. Türkiye'de terörün görünmeyen yüzündeki acıların resmi." dedi.

Varol'un Hakkari zirvelerini dostluk duygularıyla gezindiğini dile getiren Pala, "Fotoğrafına bakınca insanın aklına sayısız hikaye geliyor. Tilkiyle arasındaki bakışma saniyesini yakalamanın öncesindeki hikayeler, bekleyişler, davranışlar, karar verişler, bakışlar ve duruşlar. Bence bu tek kare kocaman bir hikayenin de konusu." değerlendirmesini yaptı.

Pala, Milli yüzücüyü su altında fotoğraflayan Coşkun'un da eşyanın ruhunu yakalayıp bir karede dondurduğunu kaydederek, "Granit ile suyu bütünleyen bir enerjinin resmi bu. ve o enerji yüzücünün kalp atışlarından fışkırmış gibi. Hedefe kilitlenen insanların yıkılmaz azmi onların çevresine de hükmünü geçirir."diye konuştu.