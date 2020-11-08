İskender papağanı, Burdur'da ilk kez görüldü - Son Dakika

İskender papağanı, Burdur'da ilk kez görüldü

08.11.2020 08:11
İskender papağanı, Burdur'da ilk kez görüldü, System.String[]

TÜRKİYE'nin en önemli sulak alanlarına sahip, birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Burdur'da, yeni bir kuş türü görüldü.

TÜRKİYE'nin en önemli sulak alanlarına sahip, birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Burdur'da, yeni bir kuş türü görüldü. Kuş gözlemcisi Mustafa Erturhan, Burdur Tren Garı üzerinde İskender papağanı görüntüledi.

Göller Yöresi'nin en önemli merkezlerinden Burdur, sulak alanların çokluğuna bağlı olarak buralardan beslenen kuş türü açısından da Türkiye'nin en önemli kentlerinden biri. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bugüne kadar doğa bilimcileri ve kuş gözlemcileri tarafından toplam 290 kuş türünün kayıt altına alındığı Burdur'un kuş literatürüne, yeni bir tür eklendi.

İstilacı bir tür olduğu belirtilen Burdur'un yeni kuş türü İskender papağanı, TRAKUS gözlem ekibi ve e-Bird Türkiye hakemlerinden kuş gözlemcisi Mustafa Erturhan tarafından görüntülendi ve kayıt altına alındı. 18 yıldır kuş gözlemciliği yaptığını ve ağırlıklı Göller Yöresi olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinde çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Mustafa Erturhan, gözlemlediği yeni türün, Burdur için yeni ve sıra dışı bir tür olduğunu söyledi.

Erturhan, "Ülkemizde gittikçe yayılan iki papağan türünden biri olan İskender papağanının önce sesini duydum, sonra Burdur Gar üzerinde uçarken poz verdi. Burdur için 291'inci tür. Anavatanı tropik ülkeler. Ülkemizde de papağan türlerinin yayılım alanı son yıllarda gittikçe genişliyor. İskender papağanı Türkiye'de daha önce Antalya, İstanbul, Adana, Zonguldak gibi illerde de kayıt altına alındı. Burdur'da ilk defa görüldü. Diğer yeşil papağana göre çok dar bir yayılımı var" dedi.


İskender papağanı, Burdur'da ilk kez görüldü
İskender papağanı, Burdur'da ilk kez görüldü
İskender papağanı, Burdur'da ilk kez görüldü

Göller Yöresi, İskender, Türkiye, Burdur, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İskender papağanı, Burdur'da ilk kez görüldü - Son Dakika


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